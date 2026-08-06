A kiválóan felszerelt B 150 R Bp motoros súrolószívó hosszú élettartamú 180 Ah-s akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel és nappali menetlámpával lenyűgöző teljesítményt nyújt a mély- és karbantartó tisztítás során, 5100 m²/óra teljesítményével. Az optimális tisztítási eredményt a 85 cm széles, elősöprő funkcióval ellátott, présöntött alumínium görgős kefefej, a munkaszélességen kívülről is összegyűjtő kettős oldalkefe, az erőforrásokat kímélő Dose tisztítószer-adagoló rendszerünk és az erős, robusztus alumínium gumibetét biztosítja. Ezenkívül az automatikus feltöltési funkció és az automatikus tartályöblítés lehetővé teszi a 150 literes friss- és szennyvíztartályok gyors feltöltését vagy tisztítását. A nagyméretű, 30 nyelvre állítható színes kijelző és a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer a kezelést olyan egyszerűvé teszi, mint amennyire biztonságos. Az a képesség, hogy a különböző felhasználók különböző hozzáférési jogokat rendeljenek a programokhoz, hatékonyan megakadályozza a kezelői hibákat.