Súroló-szívógép B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
A B 150 R Bp felszálló súrolószárító alapfelszereltségéhez tartozik egy 85 cm munkaszélességű hengeres kefefej, egy oldalsó kefe és egy robusztus alumínium facsaró.
A kiválóan felszerelt, 180 Ah-s, hosszú élettartamú akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel és nappali menetfénnyel felszerelt B 150 R Bp ráülős súrolószárító lenyűgöző teljesítményt nyújt a mély- és karbantartó tisztítás során, 5100 m²/óra területteljesítménnyel. Az optimális tisztítási eredményt a 85 cm széles, öntött alumínium hengeres kefefej elősöprési funkcióval, a munkaszélességen kívülről is összegyűjthető hulladékot összegyűjtő kettős oldalkefék, az erőforrásokat kímélő Dose tisztítószer-adagoló rendszerünk és a nagy teljesítményű, robusztus alumínium facsaró biztosítja. Ezenkívül az automatikus feltöltési funkció és az automatikus tartályöblítés lehetővé teszi a 150 literes friss- és szennyvíztartályok gyors feltöltését vagy tisztítását. A nagyméretű, színes, 30 nyelven beállítható kijelző és a szabadalmaztatott KIK billentyűrendszer a kezelést legalább annyira egyszerűvé, mint biztonságossá teszi. A különböző felhasználóknak a programokhoz való különböző hozzáférési jogok hozzárendelésének lehetősége hatékonyan megakadályozza a kezelői hibákat.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 180
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 1300
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2600
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Seprőfunkció
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.