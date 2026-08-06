A kiválóan felszerelt, 180 Ah-s, hosszú élettartamú akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel és nappali menetfénnyel felszerelt B 150 R Bp ráülős súrolószárító lenyűgöző teljesítményt nyújt a mély- és karbantartó tisztítás során, 5100 m²/óra területteljesítménnyel. Az optimális tisztítási eredményt a 85 cm széles, öntött alumínium hengeres kefefej elősöprési funkcióval, a munkaszélességen kívülről is összegyűjthető hulladékot összegyűjtő kettős oldalkefék, az erőforrásokat kímélő Dose tisztítószer-adagoló rendszerünk és a nagy teljesítményű, robusztus alumínium facsaró biztosítja. Ezenkívül az automatikus feltöltési funkció és az automatikus tartályöblítés lehetővé teszi a 150 literes friss- és szennyvíztartályok gyors feltöltését vagy tisztítását. A nagyméretű, színes, 30 nyelven beállítható kijelző és a szabadalmaztatott KIK billentyűrendszer a kezelést legalább annyira egyszerűvé, mint biztonságossá teszi. A különböző felhasználóknak a programokhoz való különböző hozzáférési jogok hozzárendelésének lehetősége hatékonyan megakadályozza a kezelői hibákat.