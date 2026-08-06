Az akkumulátoros B 150 R Bp ráhajtható súrolószárító egy teljesen felszerelt padlótisztító gép a gazdaságos mély- és karbantartó tisztítás elvégzésére nagyobb területeken. A kompakt kialakítású gép nagy manőverezhetőségével, kiváló felszereltségével és egyszerű kezelhetőségével nyűgöz le. Az új alumínium hengerkefefej integrált seprőfiókkal és a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer kiváló tisztítási eredményeket biztosít minimális erőforrás-felhasználás mellett. A Kärcher automatikus feltöltési funkciója a 150 literes édesvíztartály gyors feltöltéséhez szintén alapfelszereltség. Ezenkívül egy szórópisztolyt is mellékelünk a szennyvíztartály tisztításához. A biztonságos és egyszerű kezelés érdekében a B 150 R Bp EASY Operation kapcsolóval, nagy, 30 nyelvű színes kijelzővel, színkódolt kezelőszervekkel és szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerrel rendelkezik a kezelői hibák kizárására. A nappali menetfény és a robusztus acél ütközésvédelem növeli a felhasználó és a gép biztonságát.