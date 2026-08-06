Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse

B 150 R Bp motoros súrolószárító DOSE tisztítószer adagoló rendszerrel, tárcsás kefe fejjel, 90 cm munkaszélességgel, 150 l tartálytérfogattal, 240 Ah akkumulátorral és integrált töltővel.

A kompakt és jól manőverezhető B 150 R Bp ráhajtható súrolószárító körülbelül 5400 m²/óra területteljesítményt képes elérni padlótisztításkor. A nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő, 240 Ah kapacitású zselés akkumulátor hosszú üzemidőt, a DOSE tisztítószer adagoló rendszer gazdaságos fogyasztást, a 90 cm-es munkaszélességű tárcsakefefej pedig a legjobb tisztítási eredményt biztosítja. A B 150 R Bp robusztus ütközésvédelemmel és nappali menetfénnyel is rendelkezik a felhasználó és a gép védelme érdekében. A gép kezelőszervei sárga színkóddal vannak ellátva, a 30 nyelvű kijelző pedig megkönnyíti a tisztítási paraméterek beállítását. A kezelői hibák gyakorlati kizárása érdekében azonban a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszert is beépítik a gépbe, amellyel egyénileg beállíthatók a hozzáférési jogosultságok. A tisztítási alkalmazások előtti és utáni időmegtakarítás érdekében a gép automatikus feltöltő funkcióval rendelkezik a 150 l-es édesvíztartály feltöltéséhez és szórópisztollyal a szennyvíztartály tisztításához. Alapfelszereltségként egy akkumulátortöltő is be van építve.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
  • A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
  • A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
  • Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Könnyű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 900
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 5400
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3800
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 11
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 94
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2400
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1700 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse

Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
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