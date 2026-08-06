Robusztus, kompakt, manőverezhető, akkumulátorral működő: Akkumulátoros B 150 R Bp motoros súrolószárítónk nélkülözhetetlen jellemzőivel és kiváló alapfelszereltségével lenyűgözően teljesít kemény, mindennapi munkakörülmények között. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer segít az erőforrások megtakarításában és a tisztítási feladatok költséghatékony elvégzésében. Az automatikus feltöltés funkció időt takarít meg a 150 l-es frissvíztartály feltöltése közben, míg az automatikus tartályöblítő rendszer megkönnyíti a szennyvíztartály tisztítását. A két tárcsakefével, a 90 cm-es munkaszélességgel és az új, nagyon robusztus, fröccsöntött alumínium gumibetéttel a gép 5400 m²-t tud megtisztítani óránként minden nehézség nélkül. A nappali menetfény javítja a kilátást, a rendkívül robusztus acél ütközésvédelem pedig nagy terelőgörgőkkel megbízhatóan védi a felhasználót és a gépet. A B 150 R Bp nagyon könnyen kezelhető a nagy, 30 nyelvű színes kijelzőjének, valamint a színkódolt kezelőszerveinek köszönhetően. A biztonság érdekében a gép rendelkezik a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerrel is, képes különböző felhasználói jogok hozzárendelésére, így gyakorlatilag kizárja a kezelői hibákat.