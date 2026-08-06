Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse

A B 150 R Bp ráhajtható súrolószárító két tárcsás kefével, 90 cm-es munkaszélességgel és új gumibetéttel az optimális tisztítási eredmények és 5400 m²/óra területteljesítmény érdekében.

Robusztus, kompakt, manőverezhető, akkumulátorral működő: Akkumulátoros B 150 R Bp motoros súrolószárítónk nélkülözhetetlen jellemzőivel és kiváló alapfelszereltségével lenyűgözően teljesít kemény, mindennapi munkakörülmények között. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer segít az erőforrások megtakarításában és a tisztítási feladatok költséghatékony elvégzésében. Az automatikus feltöltés funkció időt takarít meg a 150 l-es frissvíztartály feltöltése közben, míg az automatikus tartályöblítő rendszer megkönnyíti a szennyvíztartály tisztítását. A két tárcsakefével, a 90 cm-es munkaszélességgel és az új, nagyon robusztus, fröccsöntött alumínium gumibetéttel a gép 5400 m²-t tud megtisztítani óránként minden nehézség nélkül. A nappali menetfény javítja a kilátást, a rendkívül robusztus acél ütközésvédelem pedig nagy terelőgörgőkkel megbízhatóan védi a felhasználót és a gépet. A B 150 R Bp nagyon könnyen kezelhető a nagy, 30 nyelvű színes kijelzőjének, valamint a színkódolt kezelőszerveinek köszönhetően. A biztonság érdekében a gép rendelkezik a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerrel is, képes különböző felhasználói jogok hozzárendelésére, így gyakorlatilag kizárja a kezelői hibákat.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
  • A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
  • A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
  • Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • Akár 40 százalékkal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Könnyű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Kefés motor
Kefék munkaszélessége (mm) 900
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 5400
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3800
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 11
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 6
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg/g / cm²) 94 / 89
Fordulószélesség folyosón (cm) 175
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2400
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1700 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse

Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
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