A nagy teljesítményű, 240 Ah-s ólom-savas akkumulátorral működtetett B 150 R Bp motoros súrológépünk lenyűgözően teljesít a kemény, mindennapi tisztítási munkák során, és óránként akár 5100 m²-es területteljesítményt is elér. A 85 cm széles hengerkefefej előseprő funkcióval és a legújabb generációs gumibetét az optimális porszívózás érdekében egyaránt kiváló minőségű, robusztus alumíniumból készült. A gép 2150 l-es tartályokkal rendelkezik a friss és szennyvíz tárolására, amelyek gyorsan feltölthetők és kényelmesen tisztíthatók az automatikus feltöltési funkciónak, valamint a DOSE tisztítószer-adagoló rendszernek köszönhetően, amely az erőforrásokat kíméli. A nagy, színes kijelző azt jelenti, hogy a gép könnyen kezelhető. Sőt, az integrált KIK kulcsrendszer segít a kezelői hibák kizárásában. Az alapfelszereltséghez tartozó, távolról is jól látható nappali menetfény, valamint a robusztus acél ütközésvédelem is védi a felhasználót és a gépet működés közben.