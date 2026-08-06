Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse

Alumínium hengerkefefejével előseprő funkcióval és 85 cm-es munkaszélességével a mi B 150 R Bp ráhajtható súrolószárítónk akár 5100 m²/óra területteljesítményt is képes elérni.

A nagy teljesítményű, 240 Ah-s ólom-savas akkumulátorral működtetett B 150 R Bp motoros súrológépünk lenyűgözően teljesít a kemény, mindennapi tisztítási munkák során, és óránként akár 5100 m²-es területteljesítményt is elér. A 85 cm széles hengerkefefej előseprő funkcióval és a legújabb generációs gumibetét az optimális porszívózás érdekében egyaránt kiváló minőségű, robusztus alumíniumból készült. A gép 2150 l-es tartályokkal rendelkezik a friss és szennyvíz tárolására, amelyek gyorsan feltölthetők és kényelmesen tisztíthatók az automatikus feltöltési funkciónak, valamint a DOSE tisztítószer-adagoló rendszernek köszönhetően, amely az erőforrásokat kíméli. A nagy, színes kijelző azt jelenti, hogy a gép könnyen kezelhető. Sőt, az integrált KIK kulcsrendszer segít a kezelői hibák kizárásában. Az alapfelszereltséghez tartozó, távolról is jól látható nappali menetfény, valamint a robusztus acél ütközésvédelem is védi a felhasználót és a gépet működés közben.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Könnyű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Kefés motor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 11
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 6
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180 - 1300
Kefenyomás (kg/g / cm²) 94 / 505
Fordulószélesség folyosón (cm) 175
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2600
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1700 x 909 x 1420

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Seprőfunkció
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse

Videók

Alkalmazási területek
  • Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
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