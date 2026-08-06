Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB

A B 150 R Bp motoros súrolószívónk alapfelszereltsége egy 85 cm-es munkaszélességű hengerkefefejet, egy oldalkefét és egy robusztus alumínium gumibetétet tartalmaz.

A kiválóan felszerelt B 150 R Bp motoros súrolószívó hosszú élettartamú 240 Ah-s akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel és nappali menetfénnyel lenyűgözően teljesít a mély- és karbantartó takarítás során, 5100 m²/óra teljesítményével. Az optimális tisztítási eredményt a 85 cm széles, elősöprő funkcióval ellátott, présöntött alumínium hengerkefefej, a munkaszélességen kívülről is összegyűjtő kettős oldalkefe, az erőforrásokat kímélő DOSE tisztítószer-adagoló rendszerünk és az erős, robusztus alumínium gumibetét biztosítja. Ezenkívül az automatikus feltöltési funkció és az automatikus tartályöblítés lehetővé teszi a 150 literes friss- és szennyvíztartályok gyors feltöltését vagy tisztítását. A nagyméretű, 30 nyelvre állítható színes kijelző és a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer a kezelést olyan egyszerűvé teszi, mint amennyire biztonságos. Az a képesség, hogy a különböző felhasználók különböző hozzáférési jogokat rendeljenek a programokhoz, hatékonyan megakadályozza a kezelői hibákat.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 11
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180 - 1300
Kefenyomás (kg) 94
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2600
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1790 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Seprőfunkció
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB

Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
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