Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse

Kiváló felszerelés a kiváló tisztítási eredményekért: Akkumulátoros B 150 R Bp Adv súrológépünk erőteljes összkerékhajtással és 90 cm-es tárcsakefefejjel.

A B150R Bp Adv ráhajtható súroló-szárító összkerékhajtásunk lehetővé teszi, hogy a gép minden nehézség nélkül leküzdje a meredek emelkedőket, és akár 9000 négyzetméter/óra területteljesítményt érjen el akár 10 km/h sebesség mellett. Ezenkívül a tárcsás kefefej 90 cm-es munkaszélessége, a robusztus, fröccsöntött alumínium gumibetét kiváló szívóteljesítménye és az erőforrásokat megtakarító DOSE tisztítószer-adagoló rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a legjobb tisztítási eredmények elérését. A színkódolt vezérlőelemek, a nagyméretű, 30 nyelven üzemeltethető színes kijelző és a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer felhasználóbarát, egyszerű és biztonságos kezelést biztosít a nappali menetlámpával is ellátott padlótisztító gépnek. Az automatikus feltöltési funkció a frissvíztartály gyors feltöltéséhez és az automatikus tartályöblítő rendszer jelentősen megkönnyíti a kezelést. Saját védelme érdekében a gépet robusztus ütközésvédelemmel is ellátták, nagy terelőgörgőkkel. Az opcionális Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz épített felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes kulcsfontosságú működési paramétert bárhonnan és valós időben figyelemmel kísérjék.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
  • A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
  • A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
  • Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Összkerékmeghajtás
  • Meredek parkolóházakban is alkalmazható
  • 18 % emelkedési képesség
  • Stabil sima felületeken is
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 900
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 9000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 6750
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 11
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 15
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 94
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2400
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1700 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse

Videók

Alkalmazási területek
  • Parkolóházak
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Gyors és hatékony mély- és karbantartó tisztításra alkalmas a bevásárlóközpontokban.
Tartozékok
Tisztítószerek