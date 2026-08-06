Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Kiváló felszerelés a kiváló tisztítási eredményekért: Akkumulátoros B 150 R Bp Adv súrológépünk erőteljes összkerékhajtással és 90 cm-es tárcsakefefejjel.
A B150R Bp Adv ráhajtható súroló-szárító összkerékhajtásunk lehetővé teszi, hogy a gép minden nehézség nélkül leküzdje a meredek emelkedőket, és akár 9000 négyzetméter/óra területteljesítményt érjen el akár 10 km/h sebesség mellett. Ezenkívül a tárcsás kefefej 90 cm-es munkaszélessége, a robusztus, fröccsöntött alumínium gumibetét kiváló szívóteljesítménye és az erőforrásokat megtakarító DOSE tisztítószer-adagoló rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a legjobb tisztítási eredmények elérését. A színkódolt vezérlőelemek, a nagyméretű, 30 nyelven üzemeltethető színes kijelző és a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer felhasználóbarát, egyszerű és biztonságos kezelést biztosít a nappali menetlámpával is ellátott padlótisztító gépnek. Az automatikus feltöltési funkció a frissvíztartály gyors feltöltéséhez és az automatikus tartályöblítő rendszer jelentősen megkönnyíti a kezelést. Saját védelme érdekében a gépet robusztus ütközésvédelemmel is ellátták, nagy terelőgörgőkkel. Az opcionális Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz épített felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes kulcsfontosságú működési paramétert bárhonnan és valós időben figyelemmel kísérjék.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Összkerékmeghajtás
- Meredek parkolóházakban is alkalmazható
- 18 % emelkedési képesség
- Stabil sima felületeken is
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|9000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|6750
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 11
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|94
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2400
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolóházak
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Gyors és hatékony mély- és karbantartó tisztításra alkalmas a bevásárlóközpontokban.