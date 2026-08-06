A B150R Bp Adv ráhajtható súroló-szárító összkerékhajtásunk lehetővé teszi, hogy a gép minden nehézség nélkül leküzdje a meredek emelkedőket, és akár 9000 négyzetméter/óra területteljesítményt érjen el akár 10 km/h sebesség mellett. Ezenkívül a tárcsás kefefej 90 cm-es munkaszélessége, a robusztus, fröccsöntött alumínium gumibetét kiváló szívóteljesítménye és az erőforrásokat megtakarító DOSE tisztítószer-adagoló rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a legjobb tisztítási eredmények elérését. A színkódolt vezérlőelemek, a nagyméretű, 30 nyelven üzemeltethető színes kijelző és a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer felhasználóbarát, egyszerű és biztonságos kezelést biztosít a nappali menetlámpával is ellátott padlótisztító gépnek. Az automatikus feltöltési funkció a frissvíztartály gyors feltöltéséhez és az automatikus tartályöblítő rendszer jelentősen megkönnyíti a kezelést. Saját védelme érdekében a gépet robusztus ütközésvédelemmel is ellátták, nagy terelőgörgőkkel. Az opcionális Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz épített felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes kulcsfontosságú működési paramétert bárhonnan és valós időben figyelemmel kísérjék.