Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Összkerékhajtás, hengerkefefej, előseprő funkció, DOSE tisztítószer-adagoló rendszer: B 150 R Bp Adv motoros súrolószárítónk kiemelkedő tisztítási teljesítményével nyűgöz le.
Akár 8500 négyzetméter/óra területteljesítményével a nagy teljesítményű B 150 R Bp Adv súrológépünk 85 cm széles alumínium hengerkefefejjel és előseprő funkcióval lenyűgözően teljesít a mindennapi takarítás során. A 10 km/h menetsebességet elérő összkerékhajtással felszerelt gép meredek emelkedőkön is használható, például többszintes parkolókban. Az új, robusztus, öntött alumínium gumibetét kiváló szívóteljesítményt biztosít, míg a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer gondoskodik az erőforrások hatékony felhasználásáról. Az automatikus feltöltési funkció és az automatikus tartályöblítés azt jelenti, hogy a 150 literes friss és szennyezett víztartályok gyorsan feltölthetők és tisztíthatók. A nappali menetfény, a robusztus ütközésvédelem terelőgörgőkkel, a könnyű kezelést lehetővé tevő színkódolt vezérlőelemek és a nagy, színes kijelző alapfelszereltség. A szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer még nagyobb biztonságról gondoskodik. Az opcionális, felhő alapú Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz tartozó felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes kulcsfontosságú gépparamétert valós időben, igényük szerint figyeljék.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Összkerékmeghajtás
- Meredek parkolóházakban is alkalmazható
- 18 % emelkedési képesség
- Stabil sima felületeken is
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Könnyű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|8500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|6375
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 11
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|220 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 1300
|Kefenyomás (kg)
|94
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2600
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Seprőfunkció
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolóházak
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Gyors és hatékony mély- és karbantartó tisztításra alkalmas a bevásárlóközpontokban.