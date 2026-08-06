Akár 8500 négyzetméter/óra területteljesítményével a nagy teljesítményű B 150 R Bp Adv súrológépünk 85 cm széles alumínium hengerkefefejjel és előseprő funkcióval lenyűgözően teljesít a mindennapi takarítás során. A 10 km/h menetsebességet elérő összkerékhajtással felszerelt gép meredek emelkedőkön is használható, például többszintes parkolókban. Az új, robusztus, öntött alumínium gumibetét kiváló szívóteljesítményt biztosít, míg a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer gondoskodik az erőforrások hatékony felhasználásáról. Az automatikus feltöltési funkció és az automatikus tartályöblítés azt jelenti, hogy a 150 literes friss és szennyezett víztartályok gyorsan feltölthetők és tisztíthatók. A nappali menetfény, a robusztus ütközésvédelem terelőgörgőkkel, a könnyű kezelést lehetővé tevő színkódolt vezérlőelemek és a nagy, színes kijelző alapfelszereltség. A szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer még nagyobb biztonságról gondoskodik. Az opcionális, felhő alapú Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz tartozó felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes kulcsfontosságú gépparamétert valós időben, igényük szerint figyeljék.