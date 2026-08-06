Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB

Összkerékhajtás, hengerkefefej, előseprő funkció, DOSE tisztítószer-adagoló rendszer: B 150 R Bp Adv motoros súrolószárítónk kiemelkedő tisztítási teljesítményével nyűgöz le.

Akár 8500 négyzetméter/óra területteljesítményével a nagy teljesítményű B 150 R Bp Adv súrológépünk 85 cm széles alumínium hengerkefefejjel és előseprő funkcióval lenyűgözően teljesít a mindennapi takarítás során. A 10 km/h menetsebességet elérő összkerékhajtással felszerelt gép meredek emelkedőkön is használható, például többszintes parkolókban. Az új, robusztus, öntött alumínium gumibetét kiváló szívóteljesítményt biztosít, míg a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer gondoskodik az erőforrások hatékony felhasználásáról. Az automatikus feltöltési funkció és az automatikus tartályöblítés azt jelenti, hogy a 150 literes friss és szennyezett víztartályok gyorsan feltölthetők és tisztíthatók. A nappali menetfény, a robusztus ütközésvédelem terelőgörgőkkel, a könnyű kezelést lehetővé tevő színkódolt vezérlőelemek és a nagy, színes kijelző alapfelszereltség. A szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer még nagyobb biztonságról gondoskodik. Az opcionális, felhő alapú Kärcher Fleet flottakezelő rendszerünkhöz tartozó felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes kulcsfontosságú gépparamétert valós időben, igényük szerint figyeljék.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Összkerékmeghajtás
  • Meredek parkolóházakban is alkalmazható
  • 18 % emelkedési képesség
  • Stabil sima felületeken is
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Könnyű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 8500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 6375
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 11
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 15
Kefefordulatszám (fordulat) 180 - 1300
Kefenyomás (kg) 94
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2600
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1790 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Seprőfunkció
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB

Videók

Alkalmazási területek
  • Parkolóházak
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Gyors és hatékony mély- és karbantartó tisztításra alkalmas a bevásárlóközpontokban.
Tartozékok
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