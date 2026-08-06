Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
A B 150 R Bp felülős súrolószívó két tárcsás kefével, 90 cm-es munkaszélességgel és a legújabb generációs gumibetéttel az optimális tisztítási eredmény és az 5400 m²/óra területteljesítmény érdekében.
Robusztus, kompakt, manőverezhető, akkumulátorral működő: Akkumulátoros B 150 R Bp motoros súrolószívónk nélkülözhetetlen jellemzőivel és kiváló alapfelszereltségével lenyűgözően teljesít kemény, mindennapi munkakörülmények között. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer segít az erőforrások megtakarításában és a tisztítási feladatok költséghatékony elvégzésében. Az automatikus feltöltés funkció időt takarít meg a 150 l-es frissvíztartály feltöltése közben, míg az automatikus tartályöblítő rendszer megkönnyíti a szennyvíztartály tisztítását. A két tárcsakefével, a 90 cm-es munkaszélességgel és az új, nagyon robusztus, fröccsöntött alumínium gumibetéttel a gép 5400 m²-t tud megtisztítani óránként minden nehézség nélkül. A nappali menetfény javítja a kilátást, a rendkívül robusztus acél ütközésvédelem pedig nagy terelőgörgőkkel megbízhatóan védi a felhasználót és a gépet. A B 150 R Bp nagyon könnyen kezelhető a nagy, 30 nyelvű színes kijelzőjének, valamint a színkódolt kezelőszerveinek köszönhetően. A biztonság érdekében a gép rendelkezik a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerrel is, amely lehetővé teszi különböző felhasználói jogok hozzárendelését, így gyakorlatilag kizárja a kezelői hibákat.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- Akár 40 százalékkal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Könnyű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|8000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|5600
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|8
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|181
|Zajszint (dB (A))
|67
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|218
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.