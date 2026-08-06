Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
Alumínium görgős kefefejével előseprő funkcióval és 85 cm-es munkaszélességével a mi B 150 R Bp felülős súrolószívónk akár 5100 m²/óra területteljesítményt is képes elérni.
A nagy teljesítményű, 240 Ah-s ólom-savas akkumulátorral működtetett B 150 R Bp motoros súrológépünk lenyűgözően teljesít a kemény, mindennapi tisztítási munkák során, és óránként akár 5100 m²-es területteljesítményt is elér. A 85 cm széles görgős kefefej előseprő funkcióval és a legújabb generációs gumibetét az optimális porszívózás érdekében egyaránt kiváló minőségű, robusztus alumíniumból készült. A gép 2150 l-es tartályokkal rendelkezik a friss és szennyvíz tárolására, amelyek gyorsan feltölthetők és kényelmesen tisztíthatók az automatikus feltöltési funkciónak, valamint a DOSE tisztítószer-adagoló rendszernek köszönhetően, amely az erőforrásokat kíméli. A nagy, színes kijelző azt jelenti, hogy a gép könnyen kezelhető. Sőt, az integrált KIK kulcsrendszer segít a kezelői hibák kizárásában. Az alapfelszereltséghez tartozó, távolról is jól látható nappali menetfény, valamint a robusztus acél ütközésvédelem is védi a felhasználót és a gépet működés közben.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Könnyű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|7600
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|5320
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|8
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1300
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|181
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|218
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1700 x 909 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalsó súrolóelem
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.