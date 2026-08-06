A B 150 R Bp + R 90 akkumulátoros súrolószívó nagyon mozgékony, és rövid és elegáns kialakításának köszönhetően a legkínosabb helyekre is befér. A két hengerkefével felszerelt innovatív gép 90 cm-es munkaszélességgel rendelkezik, ezért ideális közepes méretű, 3000 és 6000 m² közötti területekhez. Az eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően a víz- és energiafogyasztás, valamint a zajszint jelentősen csökken. A FACT funkcióval a kefe sebessége igény szerint állítható. A színkódolt vezérlőelemek és az EASY Operation kapcsoló megkönnyíti a kezelést. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni védelem érdekében a KIK rendszerén keresztül adható hozzáférési jog. Az opcionális tartályöblítő rendszer lehetővé teszi a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. A szintén opcionális automatikus feltöltési funkció lehetővé teszi a frissvíztartály egyszerű és időtakarékos feltöltését.