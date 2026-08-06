Súroló-szívógép B 150 R Bp + R85
Kompakt, akkumulátoros B 150 R + R 90 motoros súrolószívó. Két hengerkefével, 90 cm-es munkaszélességgel, 150 literes tartályokkal, KIK rendszerrel és eco!hatékonysággal. 3000-6000 m²-re alkalmas.
A B 150 R Bp + R 90 akkumulátoros súrolószívó nagyon mozgékony, és rövid és elegáns kialakításának köszönhetően a legkínosabb helyekre is befér. A két hengerkefével felszerelt innovatív gép 90 cm-es munkaszélességgel rendelkezik, ezért ideális közepes méretű, 3000 és 6000 m² közötti területekhez. Az eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően a víz- és energiafogyasztás, valamint a zajszint jelentősen csökken. A FACT funkcióval a kefe sebessége igény szerint állítható. A színkódolt vezérlőelemek és az EASY Operation kapcsoló megkönnyíti a kezelést. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni védelem érdekében a KIK rendszerén keresztül adható hozzáférési jog. Az opcionális tartályöblítő rendszer lehetővé teszi a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. A szintén opcionális automatikus feltöltési funkció lehetővé teszi a frissvíztartály egyszerű és időtakarékos feltöltését.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Auto-Fill (opcionális)
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Frissvíz tömlő csatlakoztatás, majd a betöltés automatikusan megáll amíg a tartály nem telítődik.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|6800
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|4760
|Akkumulátor (V)
|36
|Menetsebesség (km/h)
|8
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1300
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|181
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|218
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1700 x 909 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Bevásárlóközpontok/DIY üzletek
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.