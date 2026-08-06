A kompakt és jól manőverezhető B 150 R Bp felülős súrolószívó körülbelül 5400 m²/óra területteljesítményt képes elérni padlótisztításkor. A nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő, 240 Ah kapacitású zselés akkumulátor hosszú üzemidőt, a DOSE tisztítószer adagoló rendszer gazdaságos fogyasztást, a 90 cm-es munkaszélességű tárcsakefefej pedig a legjobb tisztítási eredményt biztosítja. A B 150 R Bp robusztus ütközésvédelemmel és nappali menetfénnyel is rendelkezik a felhasználó és a gép védelme érdekében. A gép kezelőszervei sárga színkóddal vannak ellátva, a 30 nyelvű kijelző pedig megkönnyíti a tisztítási paraméterek beállítását. A kezelői hibák gyakorlatilag kizárása érdekében azonban a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszert is beépítik a gépbe, amellyel egyénileg beállíthatók a hozzáférési jogosultságok. A tisztítási alkalmazások előtti és utáni időmegtakarítás érdekében a gép automatikus feltöltő funkcióval rendelkezik a 150 l-es édesvíztartály feltöltéséhez és szórópisztollyal a szennyvíztartály tisztításához. Alapfelszereltségként egy akkumulátortöltő is be van építve.