Súroló-szívógép B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
B 150 R Bp motoros súrolószívó DOSE tisztítószer adagoló rendszerrel, tárcsás kefe fejjel, 90 cm munkaszélességgel, 150 l tartálytérfogattal, 240 Ah akkumulátorral és integrált akkumulátortöltővel.
A kompakt és jól manőverezhető B 150 R Bp felülős súrolószívó körülbelül 5400 m²/óra területteljesítményt képes elérni padlótisztításkor. A nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő, 240 Ah kapacitású zselés akkumulátor hosszú üzemidőt, a DOSE tisztítószer adagoló rendszer gazdaságos fogyasztást, a 90 cm-es munkaszélességű tárcsakefefej pedig a legjobb tisztítási eredményt biztosítja. A B 150 R Bp robusztus ütközésvédelemmel és nappali menetfénnyel is rendelkezik a felhasználó és a gép védelme érdekében. A gép kezelőszervei sárga színkóddal vannak ellátva, a 30 nyelvű kijelző pedig megkönnyíti a tisztítási paraméterek beállítását. A kezelői hibák gyakorlatilag kizárása érdekében azonban a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszert is beépítik a gépbe, amellyel egyénileg beállíthatók a hozzáférési jogosultságok. A tisztítási alkalmazások előtti és utáni időmegtakarítás érdekében a gép automatikus feltöltő funkcióval rendelkezik a 150 l-es édesvíztartály feltöltéséhez és szórópisztollyal a szennyvíztartály tisztításához. Alapfelszereltségként egy akkumulátortöltő is be van építve.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Könnyű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|7200
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|5040
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|8
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|94
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|181
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2400
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|218
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.