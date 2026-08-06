A B 150 R + D75 akkumulátoros súrolószívó opcionális fedélzeti töltővel rendkívül jól manőverezhető, és rövid és elegáns kialakításának köszönhetően ideális kényelmetlen belső terekhez. A gép két tárcsakefével rendelkezik, 75 cm-es munkaszélességgel. A KIK rendszer, a vezérlőelemek színkódolása, valamint az EASY Operation kapcsoló jelentősen megkönnyíti a kezelést. Minden beállítás módosítható a nagy színes kijelzővel. Az eco!efficiency módnak köszönhetően a szívómotor teljesítménye és a víz áramlása egyetlen kattintással lecsökken – a hosszabb üzemidő érdekében. A tartályöblítő rendszer (opcionális) biztosítja a szennyezett víztartály egyszerű és higiénikus tisztítását. Az opcionális automatikus feltöltési funkció a frissvíztartály egyszerű feltöltéséhez értékes időt takarít meg. (Ez egy konfigurációs példa. Különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)