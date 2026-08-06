Súroló-szívógép B 150 R + D 75

B 150 R + D75 akkumulátoros súrolószívó 2 tárcsakefével (75 cm) és 150 l-es tartállyal. Kompakt készülék - ideális közepes méretű felületek (2500-5000 m²) tisztítására.

A B 150 R + D75 akkumulátoros súrolószívó opcionális fedélzeti töltővel rendkívül jól manőverezhető, és rövid és elegáns kialakításának köszönhetően ideális kényelmetlen belső terekhez. A gép két tárcsakefével rendelkezik, 75 cm-es munkaszélességgel. A KIK rendszer, a vezérlőelemek színkódolása, valamint az EASY Operation kapcsoló jelentősen megkönnyíti a kezelést. Minden beállítás módosítható a nagy színes kijelzővel. Az eco!efficiency módnak köszönhetően a szívómotor teljesítménye és a víz áramlása egyetlen kattintással lecsökken – a hosszabb üzemidő érdekében. A tartályöblítő rendszer (opcionális) biztosítja a szennyezett víztartály egyszerű és higiénikus tisztítását. Az opcionális automatikus feltöltési funkció a frissvíztartály egyszerű feltöltéséhez értékes időt takarít meg. (Ez egy konfigurációs példa. Különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
  • A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
  • A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
  • Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Auto-Fill (opcionális)
  • Automatikus frissvíz-betöltés
  • Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
  • Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Beépített töltőkészülék
  • Nincs szükség külön töltőre.
  • Kényelmesen és könnyen kezelhető.
  • Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3200
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²) 46
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 61
Felvételi teljesítmény (W) ig 2200
Megengedett össztömeg (kg) 957
Súly tartozékok nélkül (kg) 702
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1790 x 1080 x 1800

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R + D 75
Súroló-szívógép B 150 R + D 75
Súroló-szívógép B 150 R + D 75
Súroló-szívógép B 150 R + D 75

Videók

Alkalmazási területek
  • Bevásárlóközpontok/DIY üzletek
  • Parkolóházak
  • Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
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Tisztítószerek