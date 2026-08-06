Súroló-szívógép B 150 R + R 75
Kompakt B 150 R + R75 motoros súrolószárító (akkumulátoros működés) 2 görgős kefével (75 cm) és 150 l-es tartállyal. Kiváló közepes méretű területekhez (2500-5000 m²). FACT funkcióval.
Rövid, letisztult kialakításának köszönhetően az akkumulátorral működő B 150 R + R75 motoros súrolószárító nagyon jól manőverezhető. A 2 db 75 cm-es munkaszélességű görgős kefe maximális tisztaságot biztosít még kényelmetlen felületeken is. A FACT funkció lehetővé teszi a kefe sebességének igény szerinti beállítását a 3 szint egyikére. Az EASY Operation kapcsoló és a színkódolt vezérlőelemek rendkívül egyszerűvé teszik a gép irányítását. Minden beállítás kényelmesen elvégezhető a nagyméretű színes kijelzőn keresztül. A hozzáférési jogok a KIK rendszeren keresztül határozhatók meg - a hibás működés elleni jobb védelem érdekében. Az eco!efficiency üzemmód csökkenti a víz- és energiafogyasztást, valamint a zajszintet. Opcionálisan elérhető: a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály higiénikus tisztításához és az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez. Opcionálisan beépített töltő. (Ez egy konfigurációs példa. Különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Auto-Fill (opcionális)
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
- Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Konfigurálható gép
- A berendezés részletei szabadon kiválaszthatók.
- Tökéletesen illeszkedik az egyedi igényekhez
- Gazdaságos, okos megoldás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Hulladéktartály (l)
|7
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3200
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 1300
|Kefenyomás (g / cm²)
|560
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|61
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2300
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|702
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1790 x 1080 x 1800
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolóházak
- Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
- Bevásárlóközpontok/DIY üzletek