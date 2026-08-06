Súroló-szívógép B 150 R + R 75

Kompakt B 150 R + R75 motoros súrolószárító (akkumulátoros működés) 2 görgős kefével (75 cm) és 150 l-es tartállyal. Kiváló közepes méretű területekhez (2500-5000 m²). FACT funkcióval.

Rövid, letisztult kialakításának köszönhetően az akkumulátorral működő B 150 R + R75 motoros súrolószárító nagyon jól manőverezhető. A 2 db 75 cm-es munkaszélességű görgős kefe maximális tisztaságot biztosít még kényelmetlen felületeken is. A FACT funkció lehetővé teszi a kefe sebességének igény szerinti beállítását a 3 szint egyikére. Az EASY Operation kapcsoló és a színkódolt vezérlőelemek rendkívül egyszerűvé teszik a gép irányítását. Minden beállítás kényelmesen elvégezhető a nagyméretű színes kijelzőn keresztül. A hozzáférési jogok a KIK rendszeren keresztül határozhatók meg - a hibás működés elleni jobb védelem érdekében. Az eco!efficiency üzemmód csökkenti a víz- és energiafogyasztást, valamint a zajszintet. Opcionálisan elérhető: a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály higiénikus tisztításához és az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez. Opcionálisan beépített töltő. (Ez egy konfigurációs példa. Különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Auto-Fill (opcionális)
  • Automatikus frissvíz-betöltés
  • Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
  • Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Konfigurálható gép
  • A berendezés részletei szabadon kiválaszthatók.
  • Tökéletesen illeszkedik az egyedi igényekhez
  • Gazdaságos, okos megoldás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Hulladéktartály (l) 7
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3200
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 1300
Kefenyomás (g / cm²) 560
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 61
Felvételi teljesítmény (W) ig 2300
Megengedett össztömeg (kg) 957
Súly tartozékok nélkül (kg) 702
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1790 x 1080 x 1800

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Seprőfunkció
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 150 R + R 75
Súroló-szívógép B 150 R + R 75
Súroló-szívógép B 150 R + R 75
Súroló-szívógép B 150 R + R 75
Súroló-szívógép B 150 R + R 75
Súroló-szívógép B 150 R + R 75

Videók

Alkalmazási területek
  • Parkolóházak
  • Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
  • Bevásárlóközpontok/DIY üzletek
Tartozékok
Tisztítószerek