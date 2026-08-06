Rövid, letisztult kialakításának köszönhetően az akkumulátorral működő B 150 R + R75 motoros súrolószárító nagyon jól manőverezhető. A 2 db 75 cm-es munkaszélességű görgős kefe maximális tisztaságot biztosít még kényelmetlen felületeken is. A FACT funkció lehetővé teszi a kefe sebességének igény szerinti beállítását a 3 szint egyikére. Az EASY Operation kapcsoló és a színkódolt vezérlőelemek rendkívül egyszerűvé teszik a gép irányítását. Minden beállítás kényelmesen elvégezhető a nagyméretű színes kijelzőn keresztül. A hozzáférési jogok a KIK rendszeren keresztül határozhatók meg - a hibás működés elleni jobb védelem érdekében. Az eco!efficiency üzemmód csökkenti a víz- és energiafogyasztást, valamint a zajszintet. Opcionálisan elérhető: a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály higiénikus tisztításához és az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez. Opcionálisan beépített töltő. (Ez egy konfigurációs példa. Különböző konfigurációk állnak rendelkezésre.)