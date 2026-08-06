Súroló-szívógép B 150 R + R 90

Kompakt, akkumulátoros B 150 R + R 90 motoros súrolószárító. Két hengerkefével, 90 cm munkaszélességgel, 150 l tartályokkal, KIK rendszerrel és öko!hatékonysággal. 3000-6000 m²-re alkalmas.

A B 150 R Bp + R 90 akkumulátoros súrolószárító nagyon mozgékony, és rövid és elegáns kialakításának köszönhetően a legkínosabb helyekre is befér. A két hengerkefével felszerelt innovatív gép 90 cm-es munkaszélességgel rendelkezik, ezért ideális közepes méretű, 3000 és 6000 m² közötti területekhez. Az eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően a víz- és energiafogyasztás, valamint a zajszint jelentősen csökken. A FACT funkcióval a kefe sebessége igény szerint állítható. A színkódolt vezérlőelemek és az EASY Operation kapcsoló megkönnyíti a kezelést. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni védekezés érdekében a KIK rendszerén keresztül adható hozzáférési jog. Az opcionális tartályöblítő rendszer lehetővé teszi a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Szintén opcionális, az automatikus feltöltési funkció lehetővé teszi a frissvíztartály egyszerű és időtakarékos feltöltését.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Auto-Fill (opcionális)
  • Automatikus frissvíz-betöltés
  • Frissvíz tömlő csatlakoztatás, majd a betöltés automatikusan megáll amíg a tartály nem telítődik.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Hulladéktartály (l) 9
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 1300
Kefenyomás (g / cm²) 505
Vízfogyasztás (l/min) 10
Zajszint (dB (A)) 61
Felvételi teljesítmény (W) ig 2400
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1700 x 860 x 1420

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Beépített seprőberendezés
  • Seprőfunkció
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép B 150 R + R 90
Súroló-szívógép B 150 R + R 90

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