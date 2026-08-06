Súroló-szívógép B 150 R + R 90
Kompakt, akkumulátoros B 150 R + R 90 motoros súrolószárító. Két hengerkefével, 90 cm munkaszélességgel, 150 l tartályokkal, KIK rendszerrel és öko!hatékonysággal. 3000-6000 m²-re alkalmas.
A B 150 R Bp + R 90 akkumulátoros súrolószárító nagyon mozgékony, és rövid és elegáns kialakításának köszönhetően a legkínosabb helyekre is befér. A két hengerkefével felszerelt innovatív gép 90 cm-es munkaszélességgel rendelkezik, ezért ideális közepes méretű, 3000 és 6000 m² közötti területekhez. Az eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően a víz- és energiafogyasztás, valamint a zajszint jelentősen csökken. A FACT funkcióval a kefe sebessége igény szerint állítható. A színkódolt vezérlőelemek és az EASY Operation kapcsoló megkönnyíti a kezelést. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn állítható be. A hibás működés elleni védekezés érdekében a KIK rendszerén keresztül adható hozzáférési jog. Az opcionális tartályöblítő rendszer lehetővé teszi a szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítását. Szintén opcionális, az automatikus feltöltési funkció lehetővé teszi a frissvíztartály egyszerű és időtakarékos feltöltését.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Auto-Fill (opcionális)
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Frissvíz tömlő csatlakoztatás, majd a betöltés automatikusan megáll amíg a tartály nem telítődik.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Hulladéktartály (l)
|9
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 1300
|Kefenyomás (g / cm²)
|505
|Vízfogyasztás (l/min)
|10
|Zajszint (dB (A))
|61
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2400
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1700 x 860 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- 2 tartályos rendszer
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