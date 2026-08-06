A B 200 R + D 90 akkumulátoros súrolószívónkkal akár 7000 m²-es, közepes méretű belső felületeket is hatékonyan, gyorsan és alaposan megtisztíthat. A 90 cm-es munkaszélességű tárcsás kefefej gondoskodik a folyamatosan kiváló tisztítási eredményről, míg a KIK kulcsrendszer, az EASY működtető kapcsoló és a színkódolt vezérlőelemek gondoskodnak arról, hogy a kompakt gép kezelése rendkívül egyszerű, kényelmes és biztonságos legyen. Kényelmes a nagyméretű és jól áttekinthető színes kijelző, amelyen keresztül több tisztítási mód is beállítható. Az eco!efficiency üzemmód kérésre csökkenti a víz- és energiafelhasználást, valamint a gép működési zaját, és ezáltal jelentősen megnöveli a működési idejét. Az opcionálisan elérhető adagolórendszerrel a tisztítószer mennyiségének egyenletes és pontos adagolása garantált. Igény szerint a gép felszerelhető automatikus feltöltési funkcióval is a 200 literes frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, vagy tartályöblítő rendszerrel a szennyezett víztartály tisztításához. És végül, de nem utolsósorban, a Kärcher Fleet webalapú flottakezelő rendszerünkhöz való csatlakozás ésszerűen teszi teljessé a teljes csomagot.