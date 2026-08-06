Súroló-szívógép B 220 R Bc + D 90

A kompakt B 200 R + D 90 felülős súrolószívó 90 cm munkaszélességgel rendelkezik. Akkumulátoros gép 200 literes tartállyal és tárcsás tervezéssel akár 7000 m²-es belső felületekhez.

A B 200 R + D 90 akkumulátoros súrolószívónkkal akár 7000 m²-es, közepes méretű belső felületeket is hatékonyan, gyorsan és alaposan megtisztíthat. A 90 cm-es munkaszélességű tárcsás kefefej gondoskodik a folyamatosan kiváló tisztítási eredményről, míg a KIK kulcsrendszer, az EASY működtető kapcsoló és a színkódolt vezérlőelemek gondoskodnak arról, hogy a kompakt gép kezelése rendkívül egyszerű, kényelmes és biztonságos legyen. Kényelmes a nagyméretű és jól áttekinthető színes kijelző, amelyen keresztül több tisztítási mód is beállítható. Az eco!efficiency üzemmód kérésre csökkenti a víz- és energiafelhasználást, valamint a gép működési zaját, és ezáltal jelentősen megnöveli a működési idejét. Az opcionálisan elérhető adagolórendszerrel a tisztítószer mennyiségének egyenletes és pontos adagolása garantált. Igény szerint a gép felszerelhető automatikus feltöltési funkcióval is a 200 literes frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, vagy tartályöblítő rendszerrel a szennyezett víztartály tisztításához. És végül, de nem utolsósorban, a Kärcher Fleet webalapú flottakezelő rendszerünkhöz való csatlakozás ésszerűen teszi teljessé a teljes csomagot.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
  • A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
  • A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
  • Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Auto-Fill (opcionális)
  • Automatikus frissvíz-betöltés
  • Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
  • Mind a gondozásmentes, mind a gondozásszegény akkumulátorok rendelkezésre állnak 36 V / 180 Ah vagy 240 Ah értékkel.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Beépített töltőkészülék
  • Nincs szükség külön töltőre.
  • Kényelmesen és könnyen kezelhető.
  • Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Elektromos
Kefék munkaszélessége (mm) 900 - 900
Szívás munkaszélessége (mm) 1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 220 / 220
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 9000
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 7
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 10
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180 - 180
Kefenyomás (g / cm²) 89
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2400
Megengedett össztömeg (kg) 994
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 230
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1925 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 220 R Bc + D 90
Súroló-szívógép B 220 R Bc + D 90
Súroló-szívógép B 220 R Bc + D 90
Súroló-szívógép B 220 R Bc + D 90
Súroló-szívógép B 220 R Bc + D 90
Súroló-szívógép B 220 R Bc + D 90
Alkalmazási területek
  • Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
  • Parkolóházak
  • Gyors és hatékony alap- és karbantartási tisztítás a bevásárlóközpontokban.
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
Tartozékok
Tisztítószerek