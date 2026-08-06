Súroló-szívógép B 220 R Bc + D 90
A kompakt B 200 R + D 90 felülős súrolószívó 90 cm munkaszélességgel rendelkezik. Akkumulátoros gép 200 literes tartállyal és tárcsás tervezéssel akár 7000 m²-es belső felületekhez.
A B 200 R + D 90 akkumulátoros súrolószívónkkal akár 7000 m²-es, közepes méretű belső felületeket is hatékonyan, gyorsan és alaposan megtisztíthat. A 90 cm-es munkaszélességű tárcsás kefefej gondoskodik a folyamatosan kiváló tisztítási eredményről, míg a KIK kulcsrendszer, az EASY működtető kapcsoló és a színkódolt vezérlőelemek gondoskodnak arról, hogy a kompakt gép kezelése rendkívül egyszerű, kényelmes és biztonságos legyen. Kényelmes a nagyméretű és jól áttekinthető színes kijelző, amelyen keresztül több tisztítási mód is beállítható. Az eco!efficiency üzemmód kérésre csökkenti a víz- és energiafelhasználást, valamint a gép működési zaját, és ezáltal jelentősen megnöveli a működési idejét. Az opcionálisan elérhető adagolórendszerrel a tisztítószer mennyiségének egyenletes és pontos adagolása garantált. Igény szerint a gép felszerelhető automatikus feltöltési funkcióval is a 200 literes frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, vagy tartályöblítő rendszerrel a szennyezett víztartály tisztításához. És végül, de nem utolsósorban, a Kärcher Fleet webalapú flottakezelő rendszerünkhöz való csatlakozás ésszerűen teszi teljessé a teljes csomagot.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Auto-Fill (opcionális)
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
- Mind a gondozásmentes, mind a gondozásszegény akkumulátorok rendelkezésre állnak 36 V / 180 Ah vagy 240 Ah értékkel.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Beépített töltőkészülék
- Nincs szükség külön töltőre.
- Kényelmesen és könnyen kezelhető.
- Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900 - 900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|220 / 220
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|9000
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|10
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 180
|Kefenyomás (g / cm²)
|89
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2400
|Megengedett össztömeg (kg)
|994
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|230
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Gyors és hatékony alap- és karbantartási tisztítás a bevásárlóközpontokban.
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.