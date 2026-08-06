Súroló-szívógép B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Két 200 literes tartállyal és egy 110 cm széles tárcsás kefefejjel a B 200 R Bc felülős súrolószívónk lenyűgöző tisztítási eredményeket produkál nagy területeken.
Rendkívül jól felszerelt, nagy teljesítményű tisztítási képességek és könnyen kezelhető: A B 200 R Bc felülős súrolószívó nagy területeken képes kiterjedt tisztítási feladatok elvégzésére. A padlótisztító gép alapfelszereltsége a fejlett tisztítószer-adagoló rendszerünk, a DOSE, valamint az időtakarékos automatikus töltőrendszer a frissvíztartály kényelmes feltöltéséhez, valamint a szennyvíztartály automatikus öblítőrendszere. A nagy, 110 centiméter széles tárcsás kefefej, a robusztus, legújabb generációs gumibetét és a két 200 literes friss és szennyvíztartály kiváló tisztítási eredményt és akár 6600 m²/óra területteljesítményt biztosít. A kezelő és a gép védelme érdekében a B 200 R Bc szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a kezelői hibákat, valamint villogó jelzőfényekkel, nappali menetlámpával és erős első ütközésvédelemmel. Praktikus kialakításának és könnyen érthető színkódolásának köszönhetően a gép nagyon egyszerűen kezelhető. És ez még nem minden; a beépített töltő és az opcionális flottakezelő rendszerünkhöz, a Kärcher Fleethez való csatlakozás szépen kiegészíti a B 200 R Bc kiterjedt felszerelési csomagját.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
Kefefej tárcsatechnikával
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70% -os vízmegtakarítás a hagyományos víztömlővel történő tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|1100 - 1100
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|220 / 220
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|11000
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|10
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 180
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|2500
|Megengedett össztömeg (kg)
|994
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|230
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.