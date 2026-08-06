Rendkívül jól felszerelt, nagy teljesítményű tisztítási képességek és könnyen kezelhető: A B 200 R Bc felülős súrolószívó nagy területeken képes kiterjedt tisztítási feladatok elvégzésére. A padlótisztító gép alapfelszereltsége a fejlett tisztítószer-adagoló rendszerünk, a DOSE, valamint az időtakarékos automatikus töltőrendszer a frissvíztartály kényelmes feltöltéséhez, valamint a szennyvíztartály automatikus öblítőrendszere. A nagy, 110 centiméter széles tárcsás kefefej, a robusztus, legújabb generációs gumibetét és a két 200 literes friss és szennyvíztartály kiváló tisztítási eredményt és akár 6600 m²/óra területteljesítményt biztosít. A kezelő és a gép védelme érdekében a B 200 R Bc szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a kezelői hibákat, valamint villogó jelzőfényekkel, nappali menetlámpával és erős első ütközésvédelemmel. Praktikus kialakításának és könnyen érthető színkódolásának köszönhetően a gép nagyon egyszerűen kezelhető. És ez még nem minden; a beépített töltő és az opcionális flottakezelő rendszerünkhöz, a Kärcher Fleethez való csatlakozás szépen kiegészíti a B 200 R Bc kiterjedt felszerelési csomagját.