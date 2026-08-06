Egyszerűen kezelhető az EASY Operation rendszernek, a nagy színes kijelzőnek és a színkódolt kezelőelemeknek köszönhetően: B 200 R + R 85 súrolószívónk 85 cm-es munkaszélességgel, bevált görgős kefetechnikával és a kefe sebességének 3 fokozatú szabályozásával (Fact). Az akkumulátoros, kompakt és rendkívül gazdaságos gép az eco!efficiency módnak köszönhetően a belső tisztítás során 2500 és 7000 m² közötti területeken lenyűgöző. Az innovatív KIK kulcsrendszerrel hatékonyan kizárják az illetéktelen személyek általi működési hibákat, míg a nagy és jól áttekinthető színes kijelző leegyszerűsíti a tisztítási módok kiválasztását. Az Auto Fill funkcióval a 200 literes édesvíztartály egyszerű és időtakarékos feltöltéséhez, a szabadalmaztatott tartályöblítő rendszerrel a szennyezett víztartály higiénikus öblítéséhez és a Dose tisztítószer adagoló rendszerrel, amely garantálja a tisztítószer egyenletes és precíz adagolását, opcionálisan több kényelmi funkció is választható. Szintén lehetséges: A gép csatlakoztatása a Kärcher Fleet web-alapú flottakezelő rendszerhez.