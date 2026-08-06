Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
A fürge B 220 R felülős súroló-szívógép két hengerkefével (85 cm munkaszélesség), 10 km/h menetsebességgel és 8500 m²/h területteljesítménnyel. 220 literes tartállyal, KIK rendszerrel és oldalkefével.
Kärcher B 220 R Bc SB felülős súroló-szívógép. Ez a nagy teljesítményű, akkumulátoros berendezés kompakt és keskeny kialakításának köszönhetően a nagyobb tartálykapacitás ellenére is rendkívül fordulékony marad. A gép legfőbb technikai előnye a 220 literes tartályrendszer, a két hengerkefés súrolófej (85 cm munkaszélesség) és az integrált előseprő funkció, amely megóvja a szívógerendát az elakadásoktól és növeli az élettartamot. A FACT funkció lehetővé teszi a kefék fordulatszámának precíz szabályozását, míg az eco!efficiency üzemmód minimalizálja a víz- és energiafelhasználást. A kezelő munkáját nagyméretű színes kijelző, EASY Operation kapcsoló és integrált akkumulátortöltő segíti. A biztonságot a KIK kulcsrendszer, a kormányszög-szenzor és a széria felszereltség részét képező nappali menetfény és biztonsági öv garantálja, miközben az Auto-Fill rendszer gyors és kényelmes tartályfeltöltést tesz lehetővé.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850 - 850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|220 / 220
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|8500
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|10
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1300
|Kefenyomás (kg)
|94
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67 - 67
|Megengedett össztömeg (kg)
|994
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|230
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.