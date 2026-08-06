Kärcher B 220 R Bc SB felülős súroló-szívógép. Ez a nagy teljesítményű, akkumulátoros berendezés kompakt és keskeny kialakításának köszönhetően a nagyobb tartálykapacitás ellenére is rendkívül fordulékony marad. A gép legfőbb technikai előnye a 220 literes tartályrendszer, a két hengerkefés súrolófej (85 cm munkaszélesség) és az integrált előseprő funkció, amely megóvja a szívógerendát az elakadásoktól és növeli az élettartamot. A FACT funkció lehetővé teszi a kefék fordulatszámának precíz szabályozását, míg az eco!efficiency üzemmód minimalizálja a víz- és energiafelhasználást. A kezelő munkáját nagyméretű színes kijelző, EASY Operation kapcsoló és integrált akkumulátortöltő segíti. A biztonságot a KIK kulcsrendszer, a kormányszög-szenzor és a széria felszereltség részét képező nappali menetfény és biztonsági öv garantálja, miközben az Auto-Fill rendszer gyors és kényelmes tartályfeltöltést tesz lehetővé.