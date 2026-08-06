Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85

A fürge B 220 R felülős súroló-szívógép két hengerkefével (85 cm munkaszélesség), 10 km/h menetsebességgel és 8500 m²/h területteljesítménnyel. 220 literes tartállyal, KIK rendszerrel és oldalkefével.

Kärcher B 220 R Bc SB felülős súroló-szívógép. Ez a nagy teljesítményű, akkumulátoros berendezés kompakt és keskeny kialakításának köszönhetően a nagyobb tartálykapacitás ellenére is rendkívül fordulékony marad. A gép legfőbb technikai előnye a 220 literes tartályrendszer, a két hengerkefés súrolófej (85 cm munkaszélesség) és az integrált előseprő funkció, amely megóvja a szívógerendát az elakadásoktól és növeli az élettartamot. A FACT funkció lehetővé teszi a kefék fordulatszámának precíz szabályozását, míg az eco!efficiency üzemmód minimalizálja a víz- és energiafelhasználást. A kezelő munkáját nagyméretű színes kijelző, EASY Operation kapcsoló és integrált akkumulátortöltő segíti. A biztonságot a KIK kulcsrendszer, a kormányszög-szenzor és a széria felszereltség részét képező nappali menetfény és biztonsági öv garantálja, miközben az Auto-Fill rendszer gyors és kényelmes tartályfeltöltést tesz lehetővé.

Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Elektromos
Kefék munkaszélessége (mm) 850 - 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 220 / 220
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 8500
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 7
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 10
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1300
Kefenyomás (kg) 94
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67 - 67
Megengedett össztömeg (kg) 994
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 230
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1925 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85
Alkalmazási területek
  • Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
  • Parkolóházak
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
Tartozékok
Tisztítószerek