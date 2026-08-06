Súroló-szívógép B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
A két nagy, 285 Ah-s AGM-akkumulátor a B 200 R Bp Pack súrológépben elegendő energiát biztosít hat órányi megállás nélküli takarításhoz. 200 literes tartállyal és 110 cm munkaszélességgel.
Tisztítson meg nagyon nagy területeket gyorsan és alaposan anélkül, hogy aggódnia kellene az akkumulátor lemerülése miatt a Kärcher ultra-nagy teljesítményű B 200 R Bp Pack súrolószívójával. Alapfelszereltségként két hosszú élettartamú, nagy, 285 Ah-s AGM akkumulátorral és egy beépített töltővel szállítjuk az akár hat órányi megszakítás nélküli padlótisztításhoz. A 110 centiméteres munkaszélességet kínáló nagy tárcsás kefefejjel, a robusztus legújabb generációs gumibetéttel és két 200 literes frissvíz- és szennyvíztartállyal kombinálva akár 6600 m²-t is képes egy óra alatt megtisztítani. A kezelőelemek átgondolt színkódolásúak a könnyű kezelhetőség érdekében, míg a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer hatékonyan akadályozza meg a kezelői hibákat. Az automatikus feltöltési rendszer, amely értékes időt takarít meg a frissvíztartály feltöltésével, a szennyvíztartály automatikus öblítőrendszere, a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer, nappali menetlámpával, villogó jelzőlámpával, robusztus első ütközésvédelemmel és a Kärcher Fleet-hez való csatlakozás lehetőségével a B 200 R Bp Pack-et kategóriája egyik legjobb súrológépévé teszik.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
Kefefej tárcsatechnikával
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70% -os vízmegtakarítás a hagyományos víztömlővel történő tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|1100 - 1100
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|220 / 220
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|11000
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 285
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 6
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|10
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 180
|Kefenyomás (kg)
|94
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|2500
|Megengedett össztömeg (kg)
|994
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|230
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.