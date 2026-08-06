Tisztítson meg nagyon nagy területeket gyorsan és alaposan anélkül, hogy aggódnia kellene az akkumulátor lemerülése miatt a Kärcher ultra-nagy teljesítményű B 200 R Bp Pack súrolószívójával. Alapfelszereltségként két hosszú élettartamú, nagy, 285 Ah-s AGM akkumulátorral és egy beépített töltővel szállítjuk az akár hat órányi megszakítás nélküli padlótisztításhoz. A 110 centiméteres munkaszélességet kínáló nagy tárcsás kefefejjel, a robusztus legújabb generációs gumibetéttel és két 200 literes frissvíz- és szennyvíztartállyal kombinálva akár 6600 m²-t is képes egy óra alatt megtisztítani. A kezelőelemek átgondolt színkódolásúak a könnyű kezelhetőség érdekében, míg a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer hatékonyan akadályozza meg a kezelői hibákat. Az automatikus feltöltési rendszer, amely értékes időt takarít meg a frissvíztartály feltöltésével, a szennyvíztartály automatikus öblítőrendszere, a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer, nappali menetlámpával, villogó jelzőlámpával, robusztus első ütközésvédelemmel és a Kärcher Fleet-hez való csatlakozás lehetőségével a B 200 R Bp Pack-et kategóriája egyik legjobb súrológépévé teszik.