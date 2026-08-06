Súroló-szívógép B 260 RI Bp+D100+DOSE
Tárcsakefefej, 100 cm-es munkaszélességgel, 10 km/órás menetsebességgel és 260 literes tartállyal: masszív felülős B 260 RI Bp padlósúroló gép nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz.
A felülős B 260 RI Bp padlósúroló gép alapkivitelének része az erőforrás-kímélő "Dose" tisztítószer-adagoló rendszer, az időhatékony automatikus víztöltési funkció, a kézi tartályöblítő rendszer, a vízelosztás automatikus optimalizálása a kanyarokban és a munkafény. A tömör terelőgörgőkkel és rozsdamentes acél szennykosárral felszerelt, masszív gépet kifejezetten a legkeményebb ipari felhasználásra tervezték, és a két kopásmentes Ec turbinának, valamint az új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált szívógerendának köszönhetően kiváló szívási eredményeket biztosít. Az akár 10 km/órás menetsebesség, a 260 literes tartály és a továbbfejlesztett tárcsakefefej 100 cm-es munkaszélessége nagy felületteljesítményt tesz lehetővé. Ha a kanyarokat túl gyorsan veszik be, a kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt, és fékezéssel lassítja a gépet. Opcionálisan egy oldalsúroló is rendelhető peremközeli tisztításhoz és a munkaszélesség növeléséhez.
Jellemzők és előnyök
10 km/órás menetsebességNagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Alapkivitelben két turbinát tartalmazKiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerendaSzakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért. A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető. Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (cm)
|100
|Szívás munkaszélessége ( )
|114
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|260 / 260
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 10000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m²)
|7000
|Akkumulátor (V)
|36
|Menetsebesség (km/h)
|max. 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|140
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|150 / 42
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|212
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Megengedett össztömeg (kg)
|1840
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|628
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Állítható kormány
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.