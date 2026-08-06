A felülős B 260 RI Bp padlósúroló gép alapkivitelének része az erőforrás-kímélő "Dose" tisztítószer-adagoló rendszer, az időhatékony automatikus víztöltési funkció, a kézi tartályöblítő rendszer, a vízelosztás automatikus optimalizálása a kanyarokban és a munkafény. A tömör terelőgörgőkkel és rozsdamentes acél szennykosárral felszerelt, masszív gépet kifejezetten a legkeményebb ipari felhasználásra tervezték, és a két kopásmentes Ec turbinának, valamint az új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált szívógerendának köszönhetően kiváló szívási eredményeket biztosít. Az akár 10 km/órás menetsebesség, a 260 literes tartály és a továbbfejlesztett tárcsakefefej 100 cm-es munkaszélessége nagy felületteljesítményt tesz lehetővé. Ha a kanyarokat túl gyorsan veszik be, a kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt, és fékezéssel lassítja a gépet. Opcionálisan egy oldalsúroló is rendelhető peremközeli tisztításhoz és a munkaszélesség növeléséhez.