Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Akár 2000 m2/óra területteljesítményhez: a BD 50/70 R Classic Anniversary Edition akkumulátoros súrolószárító fekete színben, tárcsakefével.
A Kärcher 90. évfordulója: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition súrolószárító fekete színben. A különlegesen színkódolt vezérlőelemekkel végzett rendkívül egyszerű kezelés az akkumulátoros BD 50/70 R Classic súrolószárítónk egyik kiemelkedő jellemzője. Kompakt, keskeny felépítése megkönnyíti a kezelést és a szállítást, valamint nagyfokú manőverezhetőséget és mozgékonyságot kölcsönöz neki. Ez a 70 literes osztályba tartozó gépet a járható gépek életképes alternatívájává teszi. A dizájnt olyan hasznos részletek egészítik ki, mint a Home Base – kampókkal a kézi tisztítóeszközök szállításához, vagy az opcionális tartó a szemetestartó és a felmosó számára. Az Anniversary Edition szállítási terjedelme hat darab 2,5 literes CA 50 C mosószeres kannát is tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőség
- Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező.
- Rövid bedolgozási időszakaszok.
- A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Tárcsakefe technika
- Masszív felépítés beépített tárcsakefe fejjel.
- Nagy felületteljesítmény hála a nagy munkaszélességnek.
- Kefecsere
Kompakt és keskeny dizájn
- Különösen fordulékony készülék.
- Jó rálátás a tisztítandó felületekre.
- Egyszerű szállítás
Opcionális tartozék: előseprőmop
- Felveszi a száraz szennyeződést ezzel elősegítve a tisztítási eljárást
- Segít eltávolítani a dugulást a csatornából
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|70 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|2805
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2000
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|13 / 20
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1650
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Felvételi teljesítmény (W)
|1400
|Megengedett össztömeg (kg)
|345
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|112
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1310 x 590 x 1060
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
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