Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Akár 2000 m2/óra területteljesítményhez: a BD 50/70 R Classic Anniversary Edition akkumulátoros súrolószárító fekete színben, tárcsakefével.

A Kärcher 90. évfordulója: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition súrolószárító fekete színben. A különlegesen színkódolt vezérlőelemekkel végzett rendkívül egyszerű kezelés az akkumulátoros BD 50/70 R Classic súrolószárítónk egyik kiemelkedő jellemzője. Kompakt, keskeny felépítése megkönnyíti a kezelést és a szállítást, valamint nagyfokú manőverezhetőséget és mozgékonyságot kölcsönöz neki. Ez a 70 literes osztályba tartozó gépet a járható gépek életképes alternatívájává teszi. A dizájnt olyan hasznos részletek egészítik ki, mint a Home Base – kampókkal a kézi tisztítóeszközök szállításához, vagy az opcionális tartó a szemetestartó és a felmosó számára. Az Anniversary Edition szállítási terjedelme hat darab 2,5 literes CA 50 C mosószeres kannát is tartalmaz.

Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőség
  • Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező.
  • Rövid bedolgozási időszakaszok.
  • A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Tárcsakefe technika
  • Masszív felépítés beépített tárcsakefe fejjel.
  • Nagy felületteljesítmény hála a nagy munkaszélességnek.
  • Kefecsere
Kompakt és keskeny dizájn
  • Különösen fordulékony készülék.
  • Jó rálátás a tisztítandó felületekre.
  • Egyszerű szállítás
Opcionális tartozék: előseprőmop
  • Felveszi a száraz szennyeződést ezzel elősegítve a tisztítási eljárást
  • Segít eltávolítani a dugulást a csatornából
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 70 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 2805
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2000
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 13 / 20
Fordulószélesség folyosón (mm) 1650
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,3
Felvételi teljesítmény (W) 1400
Megengedett össztömeg (kg) 345
Súly tartozékok nélkül (kg) 112
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1310 x 590 x 1060

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek