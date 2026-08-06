A Kärcher 90. évfordulója: BD 50/70 R Classic Anniversary Edition súrolószárító fekete színben. A különlegesen színkódolt vezérlőelemekkel végzett rendkívül egyszerű kezelés az akkumulátoros BD 50/70 R Classic súrolószárítónk egyik kiemelkedő jellemzője. Kompakt, keskeny felépítése megkönnyíti a kezelést és a szállítást, valamint nagyfokú manőverezhetőséget és mozgékonyságot kölcsönöz neki. Ez a 70 literes osztályba tartozó gépet a járható gépek életképes alternatívájává teszi. A dizájnt olyan hasznos részletek egészítik ki, mint a Home Base – kampókkal a kézi tisztítóeszközök szállításához, vagy az opcionális tartó a szemetestartó és a felmosó számára. Az Anniversary Edition szállítási terjedelme hat darab 2,5 literes CA 50 C mosószeres kannát is tartalmaz.