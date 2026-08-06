A B 50 W Bp kompakt súrolószárító robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a facsaró hosszú élettartamú öntött alumíniumból készült - a kiváló szívás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 60 tárcsás kefefej integrált seprőfunkcióval megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és a tiszta padlót. A 115 Ah-s AGM akkumulátor táplálja a járógépet, és hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A sétáló gép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít még a különösen szűk helyeken is. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új "Dose" adagolórendszer is segít a tisztítószerek pontos adagolásában - ezzel pénzt takarít meg és kíméli az erőforrásokat. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintkezésmentes tisztítását, az automatikus feltöltési rendszer pedig a frissvíztartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. A friss víz az univerzális töltőtömlővel bármelyik csapnál könnyen feltölthető. Emellett a fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással.