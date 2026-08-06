Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51

A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép nedves padlótisztításhoz strapabíró alumínium alkatrészekkel, D 51 egytárcsás kefefejjel, univerzális töltőtömlővel és okostelefon-kompatibilitással.

A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a hatékony padlótisztításhoz, miközben strapabíró megjelenéssel is büszkélkedhet. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja - a tökéletes tisztítás érdekében, mely a szűk, berendezett területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej kiemelkedő eredményekekkel rendelkezik a tisztítás tekintetében, miközben csendes és megbízható marad, a karbantartástól az ütemezetlen tisztításig, de akár még nyitvatartási időben is. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást biztosít, valamint könnyebb manőverezést is, akár a nehezebben elérhető területeken is. A kerekek biztosította mozgás megkönnyíti a tisztítási folyamatot és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni a tartályt. Mindezek mellett az összetett beállítások és információk könnyedén elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkción keresztül.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51: Rendkívül kompakt gép
Rendkívül kompakt gép
Jó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51: Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
Funkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51: Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
Robusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
  • Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
  • Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 51 egytárcsás kefefej
  • Csendes és energiatakarékos.
  • Tisztítás munkaidőben, hosszú akkumulátor-üzemidővel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti (m²) max. 3060
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1840
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) max. 6
Kefefordulatszám (fordulat) 140
Kefenyomás (kg/g / cm²) 29 / 32
Fordulószélesség folyosón (mm) 1400
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,5
Zajszint (dB (A)) 65
Megengedett össztömeg (kg) 245
Súly tartozékok nélkül (kg) 103,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1367 x 609 x 1082

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátortöltő
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
  • applikációval történő működtetés
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51
Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51
Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51
Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
  • Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
  • Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél
Tartozékok
Tisztítószerek