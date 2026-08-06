Súroló-szívógép B 50 W Bp+D51
A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép nedves padlótisztításhoz strapabíró alumínium alkatrészekkel, D 51 egytárcsás kefefejjel, univerzális töltőtömlővel és okostelefon-kompatibilitással.
A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a hatékony padlótisztításhoz, miközben strapabíró megjelenéssel is büszkélkedhet. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja - a tökéletes tisztítás érdekében, mely a szűk, berendezett területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej kiemelkedő eredményekekkel rendelkezik a tisztítás tekintetében, miközben csendes és megbízható marad, a karbantartástól az ütemezetlen tisztításig, de akár még nyitvatartási időben is. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást biztosít, valamint könnyebb manőverezést is, akár a nehezebben elérhető területeken is. A kerekek biztosította mozgás megkönnyíti a tisztítási folyamatot és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni a tartályt. Mindezek mellett az összetett beállítások és információk könnyedén elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkción keresztül.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gépJó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazásFunkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készültRobusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 51 egytárcsás kefefej
- Csendes és energiatakarékos.
- Tisztítás munkaidőben, hosszú akkumulátor-üzemidővel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m²)
|max. 3060
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1840
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|140
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|29 / 32
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,5
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|245
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|103,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1367 x 609 x 1082
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- applikációval történő működtetés
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél