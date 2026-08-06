A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a hatékony padlótisztításhoz, miközben strapabíró megjelenéssel is büszkélkedhet. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja - a tökéletes tisztítás érdekében, mely a szűk, berendezett területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej kiemelkedő eredményekekkel rendelkezik a tisztítás tekintetében, miközben csendes és megbízható marad, a karbantartástól az ütemezetlen tisztításig, de akár még nyitvatartási időben is. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást biztosít, valamint könnyebb manőverezést is, akár a nehezebben elérhető területeken is. A kerekek biztosította mozgás megkönnyíti a tisztítási folyamatot és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni a tartályt. Mindezek mellett az összetett beállítások és információk könnyedén elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkción keresztül.