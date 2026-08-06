A B 50 W Bp kompakt padlósúroló ideális a hatékony padlótisztításhoz, és különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumöntvényből készült - a kiváló szívóhatás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 51 egytárcsás kefefej csendesen és megbízhatóan gondoskodik az optimális tisztítási eredményekről. A gyalogkíséretű gép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít, különösen a szűk helyeken. A kerékmeghajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer is segít a tisztítószerek pontos adagolásában - ezzel pénzt takarít meg és kíméli az erőforrásokat. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a koszosvíz-tartály érintkezésmentes tisztítását, az automatikus feltöltési rendszer pedig a tisztavíz-tartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. A friss víz az univerzális töltőtömlővel bármelyik csapnál könnyen feltölthető. Emellett a fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással.