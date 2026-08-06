A B 50 W Bp kompakt súrológép ideális a hatékony padlótisztításhoz, és különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a facsaró hosszú élettartamú öntött alumíniumból készült - a kiváló szívás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 60 tárcsás kefefej integrált seprőfunkcióval megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és a tiszta padlót. A tolós súrológép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít még a nehezen hozzáférhető helyeken is. A kerekes meghajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a felhasználók fizikai megterhelését. Az univerzális töltőtömlővel a friss víz bármelyik csapnál könnyen feltölthető. Emellett a fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással.