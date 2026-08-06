A B 50 W Bp kompakt padlósúroló különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumöntvényből készült - a kiváló szívóhatás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 51 egytárcsás kefefej csendesen és megbízhatóan nyújt kiváló tisztítási eredményeket. 115 Ah-s AGM akkumulátor hajtja a gyalogkíséretű gépet, amely hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít még a különösen szűk helyeken is. A kerékmeghajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer a tisztítószerek pontos adagolását is segíti - ezzel pénzt és erőforrásokat takarít meg. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a koszosvíz-tartály érintésmentes tisztítását, az automatikus vízfeltöltő rendszer pedig a tisztavíz-tartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. A friss víz az univerzális töltőtömlővel bármelyik csapnál könnyen feltölthető. Emellett a fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással.