Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
B 50 W Bp kompakt padlósúroló nedves padlótisztításhoz robusztus alumínium alkatrészekkel, nagy teljesítményű 115 Ah AGM akkumulátorral, adagolórendszerrel, D 51 tárcsás kefefejjel és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkcióval.
A B 50 W Bp kompakt padlósúroló különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumöntvényből készült - a kiváló szívóhatás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 51 egytárcsás kefefej csendesen és megbízhatóan nyújt kiváló tisztítási eredményeket. 115 Ah-s AGM akkumulátor hajtja a gyalogkíséretű gépet, amely hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A gép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít még a különösen szűk helyeken is. A kerékmeghajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer a tisztítószerek pontos adagolását is segíti - ezzel pénzt és erőforrásokat takarít meg. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a koszosvíz-tartály érintésmentes tisztítását, az automatikus vízfeltöltő rendszer pedig a tisztavíz-tartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. A friss víz az univerzális töltőtömlővel bármelyik csapnál könnyen feltölthető. Emellett a fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gépJó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazásFunkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készültRobusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 51 egytárcsás kefefej
- Csendes és energiatakarékos.
- Tisztítás munkaidőben, hosszú akkumulátor-üzemidővel.
Eco!Flow rendszer
- Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Új, integrált "DOSE" tisztítószer-adagoló rendszer
- Pontos tisztítószer-adagolás.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények és hatékony költségmegtakarítás.
- A tisztítószerek érintkezésmentes cseréje a zárt körfolyamatú rendszernek köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
- Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
- A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
- Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3060
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1840
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 115
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 10
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|140
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|29 / 32
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,5
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|245
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|185
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1367 x 609 x 1082
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- DOSE
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- applikációval történő működtetés
- Auto-Fill
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- sebességfüggő vízadagolással
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél