Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
B 50 W Bp kompakt súroló-és szárítógép nedves padlótisztításhoz strapabíró alumínium alkatrészekkel, nagy teljesítményű 115 Ah AGM akkumulátorral, D 51 tárcsás kefefejjel és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkcióval.
A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális ipari padlótisztításhoz, valamint strapabíró megjelenéssel is rendelkezik. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja, ami tökéletes szívást nyújt a megfelelő tisztítás érdekében, mely a szűk, berendezett területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej megbízhatóan és csendesen biztosít tisztaságot és tiszta padlófelületet. A 115 Ah AGM akkumulátor táplálja a gép mögötti hajtószerkezetet, hosszú üzemidőt lehetővé téve. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást és könnyebb manőverezést is lehetővé tesz. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítást és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az automatikus öblítő funkció segít a víz érintésmentes eltávolításában, valamint az automata utántöltő funkció tölti fel a tartályt a megfelelő szintig. Az univerzális utántöltővel bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni. Az összetett beállítások elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkciónál.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gépJó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazásFunkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készültRobusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 51 egytárcsás kefefej
- Csendes és energiatakarékos.
- Tisztítás munkaidőben, hosszú akkumulátor-üzemidővel.
Eco!Flow rendszer
- Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Automatikus tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
- Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
- A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
- Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3060
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1840
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 115
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 10
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|140
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|29 / 32
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,5
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|245
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|171
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1367 x 609 x 1082
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- applikációval történő működtetés
- Auto-Fill
- Szívóajak típusa: Linatex®
- sebességfüggő vízadagolással
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél