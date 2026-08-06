Az akkumulátoros B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a megfelelő padlótisztításra ipari környezetben. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást biztosít, valamint könnyebb manőverezést is. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja - a tökéletes tisztítás érdekében, mely a szűk, berendezett területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej megbízható módon biztosít optimális tisztaságot és tiszta padlófelületet. A nagy teljesítményű Lítium-ion akkumulátor hosszú időn keresztül képes 80 Ah teljesítményt hozni. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítási folyamatot és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni a tartályt. Mindezek mellett az összetett beállítások és információk könnyedén elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkción keresztül.