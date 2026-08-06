Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
Kompakt B 50 W Bp tolós súroló-és szárítógép nedves padlótisztításhoz robusztus és tartós alumínium alkatrészekkel, D 51 egytárcsás kefefejjel és 80 Ah AGM akkumulátorral.
Az akkumulátoros B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális a megfelelő padlótisztításra ipari környezetben. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást biztosít, valamint könnyebb manőverezést is. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja - a tökéletes tisztítás érdekében, mely a szűk, berendezett területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej megbízható módon biztosít optimális tisztaságot és tiszta padlófelületet. A nagy teljesítményű Lítium-ion akkumulátor hosszú időn keresztül képes 80 Ah teljesítményt hozni. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítási folyamatot és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni a tartályt. Mindezek mellett az összetett beállítások és információk könnyedén elérhetők és irányíthatók okostelefonon, az "eszköz csatlakoztatása" funkción keresztül.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gépJó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazásFunkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készültRobusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 60 dupla tárcsás kefefej
- Nagy és hatékony munkaszélesség.
- Jobb termelékenység és gyorsabb tisztítás.
Eco!Flow rendszer
- Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Új, integrált "DOSE" tisztítószer-adagoló rendszer
- Pontos tisztítószer-adagolás.
- Egyenletesen jó tisztítási eredmények és hatékony költségmegtakarítás.
- A tisztítószerek érintkezésmentes cseréje a zárt körfolyamatú rendszernek köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
- Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
- A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
- Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
80 Ah lítium-ion akkumulátor
- Az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszer hosszabb élettartam.
- Rövid és közbenső töltés lehetséges az akkumulátor károsodása nélkül.
- Kevesebb akkumulátorcsere, alacsonyabb költségek, kevesebb állásidő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3060
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1840
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 80
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|140
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|29 / 32
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,5
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|245
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|158
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1367 x 609 x 1082
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- applikációval történő működtetés
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél