A B 50 W Bp kompakt súroló- és szárítógép ideális ipari padlótisztításhoz, valamint strapabíró megjelenéssel is rendelkezik. A tisztítófej és a szívórúd alapját nagy élettartamú öntött alumínium alkotja. A parabolikus szívótúd tökéletes szívást biztosít a tökéletes tisztítás érdekében, mely a szűk, berendezett területekre is kiterjed. A D 51 egytárcsás tisztítófej megbízhatóan biztosít tisztaságot és tiszta padlófelületet. A 80 Ah AGM akkumulátor táplálja a gép mögötti hajtószerkezetet, hosszú üzemidőt lehetővé téve. A különleges dizájn, mely segítségével a berendezés mögött lehet sétálni, jobb kilátást és könnyebb manőverezést is biztosít. A kerekek nyújtotta mozgás megkönnyíti a tisztítást és csökkenti a használat közbeni fizikai megterhelést. Az összetett beállítások elérhetők és irányíthatók az okostelefonodon kereszül az "eszköz csatlakoztatása" funkciónál. Az automatikus öblítő funkció segít a víz érintésmentes eltávolításában, míg az automata utántöltő funkció tölti fel a tartályt megfelelő szintig. Az univerzális utántöltő segítségével bármelyik csapnál egyszerűen fel lehet tölteni.