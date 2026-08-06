Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill

B 50 W Bp kompakt padlósúroló padlótisztításhoz. Alumínium alkatrészek, 80 Ah Li-Ion akkumulátor, gyorstöltési funkció, adagolórendszer, D 51 tárcsakefefej és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkció.

A B 50 W Bp kompakt padlósúroló különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumöntvényből készült - a kiváló szívóhatás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 51 egytárcsás kefefej megbízhatóan kiváló és csendes tisztítást biztosít. A 90 Ah lítium-ion akkumulátor hosszú üzemidőt tesz lehetővé a gyalogkíséretű gép számára. A gyorstöltési funkció csökkenti a felesleges töltési időt és a hosszú leállásokat. A kompakt kialakítás jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít. A kerékmeghajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer a tisztítószerek pontos adagolását is segíti - ezzel pénzt és erőforrásokat takarít meg. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a koszosvíz-tartály érintkezésmentes tisztítását. Az univerzális tömlő és az automatikus feltöltési rendszer megkönnyíti a tisztavíz-tartály egyszerű feltöltését bármely csapnál, beépített stop funkcióval. Emellett a "Machine connect" alkalmazásnak köszönhetően a fejlett beállítások és információk könnyen elérhetők okostelefonról.

Jellemzők és előnyök
50 A gyorstöltő lítium-ion akkumulátorokhoz
  • Mindössze két óra alatt teljesen feltöltődik.
  • A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazás
  • Funkciók és információk kibővített köre.
  • Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz.
  • A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készült
  • Robusztus és strapabíró alkatrészek.
  • Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
  • Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
  • Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 51 egytárcsás kefefej
  • Csendes és energiatakarékos.
  • Tisztítás munkaidőben, hosszú akkumulátor-üzemidővel.
Eco!Flow rendszer
  • Lehetővé teszi a sebességfüggő vízadagolást.
  • Egyenletesen jó tisztítási eredmények, még a hajlatokban is.
Új, integrált "DOSE" tisztítószer-adagoló rendszer
  • Pontos tisztítószer-adagolás.
  • Egyenletesen jó tisztítási eredmények és hatékony költségmegtakarítás.
  • A tisztítószerek érintkezésmentes cseréje a zárt körfolyamatú rendszernek köszönhetően.
Automatikus tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály érintésmentes tisztítása.
  • Nincs fröccsenés.
Automatikus frissvíz-töltő rendszer
  • A víztartály gyors és egyszerű feltöltése.
  • Időmegtakarítás a tisztítási folyamat során, nincs túlcsordulás az automatikus leállításnak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3060
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1840
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,6 / 90
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Menetsebesség (km/h) max. 6
Kefefordulatszám (fordulat) 140
Kefenyomás (kg/g / cm²) 29 / 32
Fordulószélesség folyosón (mm) 1400
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,5
Zajszint (dB (A)) 65
Megengedett össztömeg (kg) 245
Súly tartozékok nélkül (kg) 173
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1367 x 609 x 1082

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Gyorstöltő
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • DOSE
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • applikációval történő működtetés
  • Auto-Fill
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • sebességfüggő vízadagolással
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
  • Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
  • Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél
Tartozékok
Tisztítószerek