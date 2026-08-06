A B 50 W Bp kompakt padlósúroló különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumöntvényből készült - a kiváló szívóhatás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 51 egytárcsás kefefej megbízhatóan kiváló és csendes tisztítást biztosít. A 90 Ah lítium-ion akkumulátor hosszú üzemidőt tesz lehetővé a gyalogkíséretű gép számára. A gyorstöltési funkció csökkenti a felesleges töltési időt és a hosszú leállásokat. A kompakt kialakítás jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít. A kerékmeghajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a fizikai megterhelést. Az új DOSE adagolórendszer a tisztítószerek pontos adagolását is segíti - ezzel pénzt és erőforrásokat takarít meg. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a koszosvíz-tartály érintkezésmentes tisztítását. Az univerzális tömlő és az automatikus feltöltési rendszer megkönnyíti a tisztavíz-tartály egyszerű feltöltését bármely csapnál, beépített stop funkcióval. Emellett a "Machine connect" alkalmazásnak köszönhetően a fejlett beállítások és információk könnyen elérhetők okostelefonról.