Súroló-szívógép B 50 W Bp Pack +D60+Rinse+AF
B 50 W Bp kompakt súrolószárító nedves padlótisztításhoz robusztus és tartós alumínium alkatrészekkel, tartályos tisztítással, D 60 tárcsás kefefejjel és automatikus feltöltés/automatikus öblítés funkcióval.
A B 50 W Bp kompakt súrolószárító ideális a hatékony padlótisztításhoz, és különösen robusztus kialakítással büszkélkedhet. A kefefej és a facsaró hosszú élettartamú öntött alumíniumból készült - a kiváló szívás érdekében még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is. A D 60 tárcsás kefefej integrált seprőfunkcióval megbízhatóan biztosítja az optimális tisztítási eredményeket és a tiszta padlót. A járóképes gép kompakt kialakítása jobb áttekinthetőséget és manőverezhetőséget biztosít még a különösen szűk helyeken is. A kerékhajtás megkönnyíti a kezelést és csökkenti a felhasználó fizikai megterhelését. Az automatikus öblítő funkció lehetővé teszi a szennyezett víztartály érintkezésmentes tisztítását, az automatikus feltöltési rendszer pedig a frissvíztartály egyszerű feltöltését automatikus vízleállító funkcióval. Az univerzális töltőtömlővel a friss víz bármelyik csapnál könnyen feltölthető. Emellett a fejlett beállítások és információk egyszerűen vezérelhetők okostelefonról a "Machine connect" alkalmazással.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül kompakt gépJó kilátás és kiváló manőverezőképesség. Könnyen kezelhető, biztonságos és robusztus a sérülések elkerülése érdekében.
Csatlakoztathatóság/"Machine connect" okostelefonos alkalmazásFunkciók és információk kibővített köre. Erőforrás-felügyelet, a termelékenység növelése, informatív animációk a karbantartáshoz és hibaelhárításhoz. A paraméterek beállítása, a KIK-engedélyek szerkesztése.
Ecsetfej és szívórúd öntött alumíniumból készültRobusztus és strapabíró alkatrészek. Kevesebb gépleállás és nagyobb termelékenység alacsonyabb költségek mellett.
Parabolikus szívórúd Linatex szívóajkakkal
- Tökéletes szívás, még strukturált felületeken és szűk kanyarokban is.
- Csökkentett csúszásveszély és kevesebb kézi utómunka.
D 60 dupla tárcsás kefefej
- Nagy és hatékony munkaszélesség.
- Jobb termelékenység és gyorsabb tisztítás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|600
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3600
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2160
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|150
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|25 / 25
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,6
|Zajszint (dB (A))
|65
|Megengedett össztömeg (kg)
|241
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|99
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1280 x 636 x 1082
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- applikációval történő működtetés
- Auto-Fill
- Szívóajak típusa: Linatex®
- sebességfüggő vízadagolással
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épülettisztításhoz, a kiskereskedelmi szektorban vagy középületekben.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Karbantartáshoz és köztes tisztításhoz, pl. középületeknél