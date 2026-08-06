Súroló-szívógép BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
Az új BD 50/55 C Classic Bp súrolószárító 80 Ah-s AGM akkumulátorával 2 óra üzemidővel rendelkezik, valamint 51 cm-es munkaszélességgel és 55 l-es frissvíz- és szennyvíztartállyal.
A BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah súrolószárító nagyon egyszerű kezelési koncepciójának köszönhetően kényelmesen használható, és nincs benne program. A kefefejet és a gumibetétet manuálisan emelik és engedik le, a turbina egyszerre indul el. A kefemotor automatikusan elindul, és a víz kiürül, amint leengedik a fejet és megnyomják a kezelőkart. További előnyök közé tartozik a csendes tárcsás kefefej, amely ideális a nappali tisztításhoz, a kompakt gép a jó áttekinthetőségért és a manőverezhetőségért, valamint a karbantartást nem igénylő 80 Ah-s AGM akkumulátor, amely akár 2 órás üzemidőt is biztosít.
Jellemzők és előnyök
Kompakt és robusztus felépítés
- Rendkívül sokoldalú, könnyen manőverezhető gép, amely jó áttekintést biztosít.
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Emelhető alumínium kefefej
- Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
- Rendkívül robusztus kialakítás.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
- A gép összes funkciója kapcsolókkal, gombokkal és tekerőgombokkal működtethető.
- Nagyon rövid betanulási idő.
Az akkumulátor és a töltő tartozék
- Karbantartásmentes és biztonságos: Nagy, 80 Ah kapacitás az extra hosszú üzemidőért.
Kényelmes négykerekű rendszer
- Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
Robusztus szabványos alváz
- Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
- Nagyon megbízható.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
- Munkazajt csökkenti
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
- Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
- Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
- A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
- Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
- A különféle kiegészítők szállítására.
- A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Kefés motor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|900
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|55 / 55
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2550
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1530
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 76
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|27
|Zajszint (dB (A))
|65,2
|Megengedett össztömeg (kg)
|240
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|137
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1328 x 610 x 1073
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
- Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
- A kiskereskedelemi szektorban, étkezdékben vagy irodákban is alkalmas a tisztítási feladatok ellátására
- Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.