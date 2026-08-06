Súroló-szívógép BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah

Az új BD 50/55 C Classic Bp súrolószárító 80 Ah-s AGM akkumulátorával 2 óra üzemidővel rendelkezik, valamint 51 cm-es munkaszélességgel és 55 l-es frissvíz- és szennyvíztartállyal.

A BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah súrolószárító nagyon egyszerű kezelési koncepciójának köszönhetően kényelmesen használható, és nincs benne program. A kefefejet és a gumibetétet manuálisan emelik és engedik le, a turbina egyszerre indul el. A kefemotor automatikusan elindul, és a víz kiürül, amint leengedik a fejet és megnyomják a kezelőkart. További előnyök közé tartozik a csendes tárcsás kefefej, amely ideális a nappali tisztításhoz, a kompakt gép a jó áttekinthetőségért és a manőverezhetőségért, valamint a karbantartást nem igénylő 80 Ah-s AGM akkumulátor, amely akár 2 órás üzemidőt is biztosít.

Jellemzők és előnyök
Kompakt és robusztus felépítés
  • Rendkívül sokoldalú, könnyen manőverezhető gép, amely jó áttekintést biztosít. 
  • Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Emelhető alumínium kefefej
  • Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
  • Rendkívül robusztus kialakítás.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
  • A gép összes funkciója kapcsolókkal, gombokkal és tekerőgombokkal működtethető.
  • Nagyon rövid betanulási idő.
Az akkumulátor és a töltő tartozék
  • Karbantartásmentes és biztonságos: Nagy, 80 Ah kapacitás az extra hosszú üzemidőért.
Kényelmes négykerekű rendszer
  • Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
Robusztus szabványos alváz
  • Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
  • Nagyon megbízható.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
  • Munkazajt csökkenti
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
  • Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
  • Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
  • A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
  • Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
  • A különféle kiegészítők szállítására.
  • A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Kefés motor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 900
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 55 / 55
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 2550
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1530
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 76
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 27
Zajszint (dB (A)) 65,2
Megengedett össztömeg (kg) 240
Súly tartozékok nélkül (kg) 137
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1328 x 610 x 1073

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah

Videók

Alkalmazási területek
  • Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
  • Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
  • A kiskereskedelemi szektorban, étkezdékben vagy irodákban is alkalmas a tisztítási feladatok ellátására
  • Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
Tartozékok
Tisztítószerek