A BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah súrolószárító nagyon egyszerű kezelési koncepciójának köszönhetően kényelmesen használható, és nincs benne program. A kefefejet és a gumibetétet manuálisan emelik és engedik le, a turbina egyszerre indul el. A kefemotor automatikusan elindul, és a víz kiürül, amint leengedik a fejet és megnyomják a kezelőkart. További előnyök közé tartozik a csendes tárcsás kefefej, amely ideális a nappali tisztításhoz, a kompakt gép a jó áttekinthetőségért és a manőverezhetőségért, valamint a karbantartást nem igénylő 80 Ah-s AGM akkumulátor, amely akár 2 órás üzemidőt is biztosít.