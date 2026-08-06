A BD 50/50 C Bp Pack Classic készülék mindig optimális rálátást biztosít a tisztítandó területre. Erről a kompakt, akkumulátorral működtetett súroló-/szívógép kifinomult lemeztechnikája gondoskodik. A Kärcher EASY kezelőpaneljével történő üzemeltetés is rendkívül egyszerű. A gép beállítási lehetőségei és funkciói csak a legfontosabbakra korlátozódnak, így nincs szükség hosszú betanítási időre. A BD 50/50 C Bp Pack Classic készüléket szupermarketekben, szállodákban vagy egészségügyi létesítményekben történő használatra is ajánljuk.