Kiváló minőségű alkatrészekkel, például kéttárcsás kefefejjel, állítható kefeérintkezési nyomással és alumínium gumibetéttel felszerelve az akkumulátorral működtetett BD 70/75 W Classic Bp Pack kézi irányítású súrológép lenyűgözően jó eredményeket biztosít. A 75 literes tartály és a beépített, karbantartást nem igénylő 115 Ah AGM akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a sokoldalú gép optimális irányíthatóságát, míg a masszív kialakítás biztosítja, hogy kemény tisztítási munkákhoz is használható legyen. A használat és karbantartás nagyon egyszerű, így a gép rendkívül felhasználóbarát.