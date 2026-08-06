Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
A 115 Ah kapacitású beépített AGM akkumulátor biztosítja a BD 70/75 W Classic Bp Pack kézi irányítású súrológép hosszú futási idejét. Masszív és sokoldalú gép. Szívógerendával.
Kiváló minőségű alkatrészekkel, például kéttárcsás kefefejjel, állítható kefeérintkezési nyomással és alumínium gumibetéttel felszerelve az akkumulátorral működtetett BD 70/75 W Classic Bp Pack kézi irányítású súrológép lenyűgözően jó eredményeket biztosít. A 75 literes tartály és a beépített, karbantartást nem igénylő 115 Ah AGM akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a sokoldalú gép optimális irányíthatóságát, míg a masszív kialakítás biztosítja, hogy kemény tisztítási munkákhoz is használható legyen. A használat és karbantartás nagyon egyszerű, így a gép rendkívül felhasználóbarát.
Jellemzők és előnyök
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
- Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő
Kompakt és robusztus felépítés
- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Igény szerint beállítható kefenyomás
- Az érintkezési nyomás szükség szerint 30 és 50 kg között növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Karbantartásmentes 105 Ah-s zselés akkumulátorral és külső akkumulátortöltővel
- Egyszerű akkumulátortechnológia a maximális eredményekért
- Hosszú használatot tesz lehetővé, és növeli a hatékonyságot és a produktivitást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|705
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1030
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|75 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3525
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2115
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 115
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,2
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 12,4
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1550
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,75
|Zajszint (dB (A))
|63 - 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1850
|Megengedett össztömeg (kg)
|325
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|78
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1445 x 750 x 1065
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Tartozék lehúzóval, ferde
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
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Alkalmazási területek
- Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
- Ideális a repülőtereken, az iparban és a közlekedési ágazatban végzett takarításhoz
- Ideális épületüzemeltetési szolgáltatók számára, pl. sportcsarnokokban