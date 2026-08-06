A nagyon robusztus és kompakt tolós súrolószárító BD 70/75 W Classic Bp Pack alapfelszereltségként 80 Ah lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, amely rendkívül magas ciklusstabilitással rendelkezik, és bármikor feltölthető, így biztosítva a gép magas szintű rendelkezésre állását. A manőverezhető súrológép a kettős tárcsás kefefejjel, amely állítható kefeérintkezési nyomással rendelkezik, az alumíniumból készült facsaróval és a 75 literes tartály térfogatával lenyűgözően jó tisztítási teljesítményt és nagy kitartást biztosít a hosszú alkalmazásokhoz. És hihetetlenül egyszerűen kezelhető és szervizelhető.