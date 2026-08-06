T 10/1 Bp
A Kärcher T 10/1 Bp akkumulátoros száraz porszívó tartós és nagy teljesítményű kialakítású, 45%-ban újrahasznosított anyagból készül. Ergonomikus felépítése és hatékony működése révén a hálózati modellekhez mérhető teljesítményt nyújt.
A Kärcher T 10/1 Bp akkumulátoros száraz porszívó kompakt, csendes és nagy teljesítményű megoldást kínál 10 literes tartállyal. Kiváló szívóteljesítménye gyors és hatékony tisztítást biztosít, miközben robusztus kialakítása hosszú élettartamot garantál. Fenntartható gyártása révén környezetbarát választás, és opcionális HEPA szűrővel tovább növelhető a tisztítás hatékonysága és a levegő minősége.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalomTermelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Alacsonyabb CO₂-kibocsátás az újrahasznosított anyagokból történő gyártásnak köszönhetően.
eco!efficiency üzemmódFenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően. Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést. Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakításErgonomikus szállítás: testhez közel hordható. Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú. Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Alacsony működési zaj, mindössze 57 dB(A)
- Ideális a zajérzékeny területeken történő alkalmazásokhoz.
- Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
- Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Alacsony súly
- Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
- Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
- Kompatibilis: minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátor.
- A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
- Az erős akkumulátor gyorsan és egyszerűen cserélhető.
Felhasználóbarát működési koncepció
- Két nagy gomb: be/ki kapcsoló és eco!efficiency mód.
- Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Extra opcióként rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő rendelhető
- A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken.
- Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Állandó fő szűrőkosár
- Tartós, robusztus és fenntartható.
- Megerősített gyapjúból készült.
- Kézzel 30°C-on mosható és újrafelhasználható.
Beépített tartozéktárolás
- A résfúvóka kényelmesen tárolható a gépfejben.
- Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tartálytérfogat (l)
|10
|Tartály anyaga
|Műanyag újrahasznosított anyagból
|Zajszint (dB (A))
|57
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|500
|Vákuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 150 (7,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / max. 66 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 22 (6,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|6,8
|Csomagolási súly (kg)
|8,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|440 x 250 x 355
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 505 mm
- Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Gyapjú
Felszereltség
- eco!efficiency üzemmód
- Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
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