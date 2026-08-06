A Kärcher T 10/1 Bp akkumulátoros száraz porszívó kompakt, csendes és nagy teljesítményű megoldást kínál 10 literes tartállyal. Kiváló szívóteljesítménye gyors és hatékony tisztítást biztosít, miközben robusztus kialakítása hosszú élettartamot garantál. Fenntartható gyártása révén környezetbarát választás, és opcionális HEPA szűrővel tovább növelhető a tisztítás hatékonysága és a levegő minősége.