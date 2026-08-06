A Kärcher T 10/1 Bp Adv akkumulátoros száraz porszívó kiváló szívóerőt, alacsony zajszintet és ergonomikus kialakítást kínál professzionális felhasználásra. A 10 literes tartály megfelelő kapacitást biztosít a mindennapi takarítási feladatokhoz, miközben a robusztus felépítés hosszú élettartamot garantál. A 45%-ban újrahasznosított anyagból készült kivitel fenntartható működést biztosít, így egyszerre hatékony és környezetbarát megoldás.