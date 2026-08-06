T 15/1 Bp

A Kärcher T 15/1 Bp akkumulátoros száraz porszívó 45%-ban újrahasznosított anyagból készül, így környezetkímélő megoldást kínál. Erőteljes szívóteljesítményével, ergonomikus kialakításával és HEPA 14 szűrőjével hatékony tisztítást garantál.

A Kärcher T 15/1 Bp akkumulátoros száraz porszívója a fenntarthatóságával, tartósságával és vonzó ár-érték arányával nyűgöz le. Emellett robusztussága, átfogó tartozékai és a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power+ akkumulátoroknak (36 V) köszönhetően kiváló szívóteljesítménye is kiemelkedő. A gyártás során felhasznált 45 százalékban újrahasznosított anyag¹⁾ kíméli az erőforrásokat és csökkenti az energiaigényt. A nagy teljesítményű T 15/1 Bp készüléket alacsony zajszintű működés jellemzi (57 dB[A]), ezért zajérzékeny helyeken is bármikor használható. A kompakt porszívó manőverezhető és billenésbiztos, a tartály pedig 15 literes. Összecsukható funkcióval ellátott hordozófogantyúval rendelkezik, így ergonomikusan és testközelben szállítható. Rendkívül robusztus is, mint az alváz, a ház, a lökhárító és a nagy kerekek. A tartozékként mellékelt résfúvóka mindig könnyen elérhető helyen tárolható a porszívón. Kérésre ultrahatékony HEPA 14 szűrő is rendelhető. Kérjük, a megrendelésnél vegye figyelembe, hogy ehhez a gépváltozathoz az akkumulátort és a kompatibilis gyorstöltőt külön kell megrendelni.

Jellemzők és előnyök
T 15/1 Bp: Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Alacsonyabb CO₂-kibocsátás az újrahasznosított anyagokból történő gyártásnak köszönhetően.
T 15/1 Bp: eco!efficiency üzemmód
eco!efficiency üzemmód
Fenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően. Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést. Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.
T 15/1 Bp: Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
Testhez közel hordható a kényelmes szállítás érdekében. Ergonomikus hajlítás és hordozó fogantyú. Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Alacsony működési zaj, mindössze 57 dB(A)
  • Ideális a zajra érzékeny területeken végzett munkához.
  • Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
  • Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Alacsony súly
  • Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
  • Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
  • Kompatibilis: minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátor.
  • A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
  • Az erős akkumulátor gyorsan és egyszerűen cserélhető.
Felhasználóbarát működési koncepció
  • Két nagy gomb: be/ki kapcsoló és eco!efficiency mód.
  • Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
  • Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Extra opcióként rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő rendelhető
  • A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken.
  • Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Állandó fő szűrőkosár
  • Tartós, robusztus és fenntartható.
  • Megerősített gyapjúból készült.
  • Kézzel 30°C-on mosható és újrafelhasználható.
Beépített tartozéktárolás
  • A résfúvóka kényelmesen tárolható a gépfejben.
  • A tartozékokat helytakarékosan tároljuk, és mindig könnyen elérhetők.
  • A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat (l) 15
Tartály anyaga Műanyag újrahasznosított anyagból
Zajszint (dB (A)) 57
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 500
Vákuum (mbar/kPa) 223 / 22
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 150 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / max. 66 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 22 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 58 / 81
Töltőáram (A) 6
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 7,1
Csomagolási súly (kg) 8,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 430 x 255 x 405

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 505 mm
  • Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
  • Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Gyapjú

Felszereltség

  • eco!efficiency üzemmód
  • Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
  • Beépített tartozéktárolás
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Kemény padlók
  • Szőnyegpadlók
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
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