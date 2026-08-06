A Kärcher T 15/1 Bp akkumulátoros száraz porszívója a fenntarthatóságával, tartósságával és vonzó ár-érték arányával nyűgöz le. Emellett robusztussága, átfogó tartozékai és a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power+ akkumulátoroknak (36 V) köszönhetően kiváló szívóteljesítménye is kiemelkedő. A gyártás során felhasznált 45 százalékban újrahasznosított anyag¹⁾ kíméli az erőforrásokat és csökkenti az energiaigényt. A nagy teljesítményű T 15/1 Bp készüléket alacsony zajszintű működés jellemzi (57 dB[A]), ezért zajérzékeny helyeken is bármikor használható. A kompakt porszívó manőverezhető és billenésbiztos, a tartály pedig 15 literes. Összecsukható funkcióval ellátott hordozófogantyúval rendelkezik, így ergonomikusan és testközelben szállítható. Rendkívül robusztus is, mint az alváz, a ház, a lökhárító és a nagy kerekek. A tartozékként mellékelt résfúvóka mindig könnyen elérhető helyen tárolható a porszívón. Kérésre ultrahatékony HEPA 14 szűrő is rendelhető. Kérjük, a megrendelésnél vegye figyelembe, hogy ehhez a gépváltozathoz az akkumulátort és a kompatibilis gyorstöltőt külön kell megrendelni.