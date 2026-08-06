A Kärcher T 15/1 Bp Adv akkumulátoros száraz porszívó nagy, 15 literes tartállyal, kiemelkedő szívóteljesítménnyel és széles tartozékkínálattal rendelkezik, így ideális választás professzionális felhasználásra. A mindössze 57 dB-es zajszintnek köszönhetően rendkívül csendes működésű, ezért zajérzékeny helyeken, például szállodákban, irodákban vagy egészségügyi intézményekben is gond nélkül alkalmazható. Robusztus felépítését strapabíró alváz, masszív ház és ütésálló elemek biztosítják, míg ergonomikus kialakítása – beleértve az összecsukható hordozófogantyút – kényelmes, testközeli szállítást tesz lehetővé. A készülék 45%-ban újrahasznosított anyagból készült, így nemcsak hatékony, hanem fenntartható megoldást is kínál, miközben hosszú élettartamot és megbízható működést garantál.