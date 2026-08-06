T 15/1 Bp Adv
A Kärcher T 15/1 Bp Adv akkumulátoros száraz porszívó robusztus és ergonomikus kialakítású, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült. Kiváló szívóteljesítményt és széles tartozékkínálatot biztosít, miközben fenntartható és hatékony megoldást nyújt professzionális felhasználásra.
A Kärcher T 15/1 Bp Adv akkumulátoros száraz porszívó nagy, 15 literes tartállyal, kiemelkedő szívóteljesítménnyel és széles tartozékkínálattal rendelkezik, így ideális választás professzionális felhasználásra. A mindössze 57 dB-es zajszintnek köszönhetően rendkívül csendes működésű, ezért zajérzékeny helyeken, például szállodákban, irodákban vagy egészségügyi intézményekben is gond nélkül alkalmazható. Robusztus felépítését strapabíró alváz, masszív ház és ütésálló elemek biztosítják, míg ergonomikus kialakítása – beleértve az összecsukható hordozófogantyút – kényelmes, testközeli szállítást tesz lehetővé. A készülék 45%-ban újrahasznosított anyagból készült, így nemcsak hatékony, hanem fenntartható megoldást is kínál, miközben hosszú élettartamot és megbízható működést garantál.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalomTermelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Alacsonyabb CO₂-kibocsátás az újrahasznosított anyagokból történő gyártásnak köszönhetően.
eco!efficiency üzemmódFenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően. Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést. Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakításErgonomikus szállítás: testhez közel hordható. Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú. Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Alacsony működési zaj, mindössze 57 dB(A)
- Ideális a zajra érzékeny területeken végzett munkához.
- Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
- Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Alacsony súly
- Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
- Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
- Kompatibilis: minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátor.
- A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
- Az erős akkumulátor gyorsan és egyszerűen cserélhető.
Felhasználóbarát működési koncepció
- Két nagy gomb: be/ki kapcsoló és eco!efficiency mód.
- Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Átfogó tartozékválaszték
- Padlófúvóka, parketta fúvóka, résfej és kárpitfej.
- Kiváló minőségű gyapjú szűrőkosár és szűrőtáska.
- Állítható magasságú, könnyű, teleszkópos szívócső alumíniumból.
Állandó fő szűrőkosár
- Tartós, robusztus és fenntartható.
- Megerősített gyapjúból készült.
- Kézzel 30°C-on mosható és újrafelhasználható.
Beépített tartozéktárolás
- A gépfej tárolóhelyet kínál a résfúvóka és a kárpitfúvóka számára.
- A tartozékokat helytakarékosan tároljuk, és mindig könnyen elérhetők.
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tartálytérfogat (l)
|15
|Tartály anyaga
|Műanyag újrahasznosított anyagból
|Zajszint (dB (A))
|57
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|500
|Vákuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 150 (7,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / max. 66 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 22 (6,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|7,1
|Csomagolási súly (kg)
|10
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|430 x 255 x 405
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
- Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Parkettafej
- Kárpittisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Gyapjú
Felszereltség
- eco!efficiency üzemmód
- Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
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