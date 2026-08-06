T 15/1 Bp Adv HEPA
A Kärcher T 15/1 Bp Adv HEPA akkumulátoros száraz porszívó tartós és fenntartható kialakítású, 45%-ban újrahasznosított anyagból készül. Nagy szívóereje mellett hatékony HEPA 14 szűrővel és átfogó tartozékkészlettel biztosít higiénikus tisztítást.
A Kärcher T 15/1 Bp Adv HEPA akkumulátoros száraz porszívó erős szívóerőt, csendes működést és rendkívül tartós kialakítást kínál, amely ideálissá teszi intenzív, mindennapos használatra. A beépített HEPA 14 szűrő a legmagasabb higiéniai követelményeknek is megfelel, mivel hatékonyan kiszűri a finom port, allergéneket és egyéb mikrorészecskéket, így különösen alkalmas egészségügyi vagy érzékeny környezetben történő alkalmazásra. A 15 literes tartály elegendő kapacitást biztosít hosszabb munkavégzéshez, míg a kiváló manőverezhetőség és az ergonomikus kialakítás megkönnyíti a használatot. A készülék 45%-ban újrahasznosított anyagból készül, így a teljesítmény mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalomTermelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Alacsonyabb CO₂-kibocsátás az újrahasznosított anyagokból történő gyártásnak köszönhetően.
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrőA legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken. Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
eco!efficiency üzemmódFenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően. Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést. Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
- Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
- Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
- Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Alacsony működési zaj, mindössze 57 dB(A)
- Ideális a zajra érzékeny területeken végzett munkához.
- Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
- Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
- Kompatibilis: minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátor.
- A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
- Az erős akkumulátor gyorsan és egyszerűen cserélhető.
Felhasználóbarát működési koncepció
- Két nagy gomb: be/ki kapcsoló és eco!efficiency mód.
- Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Alacsony súly
- Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
- Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Átfogó tartozékválaszték
- Padlófúvóka, parketta fúvóka, résfej és kárpitfej.
- Kiváló minőségű gyapjú szűrőkosár és szűrőtáska.
- Állítható magasságú, könnyű, teleszkópos szívócső alumíniumból.
Beépített tartozéktárolás
- A gépfej tárolóhelyet kínál a résfúvóka és a kárpitfúvóka számára.
- A tartozékokat helytakarékosan tároljuk, és mindig könnyen elérhetők.
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tartálytérfogat (l)
|15
|Tartály anyaga
|Műanyag újrahasznosított anyagból
|Zajszint (dB (A))
|57
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|500
|Vákuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 150 (7,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / max. 66 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 22 (6,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|7,2
|Csomagolási súly (kg)
|9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|440 x 250 x 400
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
- Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Parkettafej
- Kárpittisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Motorvédő szűrő
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
- Állandó szűrőkosár: Gyapjú
Felszereltség
- eco!efficiency üzemmód
- Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.