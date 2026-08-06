A Kärcher T 15/1 Bp Adv HEPA akkumulátoros száraz porszívó erős szívóerőt, csendes működést és rendkívül tartós kialakítást kínál, amely ideálissá teszi intenzív, mindennapos használatra. A beépített HEPA 14 szűrő a legmagasabb higiéniai követelményeknek is megfelel, mivel hatékonyan kiszűri a finom port, allergéneket és egyéb mikrorészecskéket, így különösen alkalmas egészségügyi vagy érzékeny környezetben történő alkalmazásra. A 15 literes tartály elegendő kapacitást biztosít hosszabb munkavégzéshez, míg a kiváló manőverezhetőség és az ergonomikus kialakítás megkönnyíti a használatot. A készülék 45%-ban újrahasznosított anyagból készül, így a teljesítmény mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap.