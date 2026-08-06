Szárazporszívó T 10/1 Adv HEPA
A Kärcher T 10/1 Adv HEPA szárazporszívó. Robusztus, csendes és higiénikus modell, amely 45%-ban újrahasznosított anyagból készül, HEPA 14 szűrővel és széles tartozékkínálattal.
A Kärcher T 10/1 Adv HEPA szárazporszívó hatékony HEPA 14 szűrővel biztosítja a magas higiéniai szintet, miközben kiváló szívóerőt nyújt. 45%-ban újrahasznosított anyagból készül, így környezetkímélő megoldás. Rendkívül csendes, 52 dB(A) működésének köszönhetően zajérzékeny helyeken is használható. 10 literes tartálya és ergonomikus kialakítása kényelmes kezelést biztosít. Tartozékai könnyen tárolhatók, széles felszereltséggel érkezik.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalomTermelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást.
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrőA legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken. Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)Tökéletes nappali takarításhoz. Csökkentett zajterhelés még éjszaka is. Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
- Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
- Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
- Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Hálózati kábel
- Egyszerű és gyors hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is.
- A tisztítási folyamat zökkenőmentesen folytatható.
- Elkerüli vagy csökkenti a szolgáltatási költségeket.
Kézi kábeltárolás
- A tápkábel pillanatok alatt tárolható.
- Időmegtakarítás: a kábel tárolása néhány másodperc alatt.
- A tápkábel nem csavarodik meg, és mindig fel van tekerve.
Alacsony súly
- Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
- Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Felhasználóbarát működési koncepció
- Nagy be-/kikapcsoló gomb.
- Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Átfogó tartozékválaszték
- Padlófúvóka, parketta fúvóka, résfej és kárpitfej.
- Kiváló minőségű gyapjú szűrőkosár és szűrőtáska.
- Állítható magasságú, könnyű, teleszkópos szívócső alumíniumból.
Beépített tartozéktárolás
- Résfúvóka és kárpitfúvóka: a gépfejben tárolva.
- Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|585
|Tartálytérfogat (l)
|10
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|12
|Zajszint (dB (A))
|52
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|6,6
|Csomagolási súly (kg)
|10
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
- Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Parkettafej
- Kárpittisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Motorvédő szűrő
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
- Állandó szűrőkosár: Gyapjú
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
- Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
- Hálózati kábel: Standard
- Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
- Nappali takarítás
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.