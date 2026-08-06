A limitált kiadású, fekete színű, T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further akkumulátoros szárazporszívó 45%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült, exkluzív tartozékokkal és 10 db gyapjú porzsákkal érkezik. A porszívó ötvözi a fenntarthatóságot, a robusztusságot, az első osztályú szívóerőt és a lenyűgöző ár-érték arányt. HEPA 14 szűrővel felszerelve megfelel a legmagasabb higiéniai előírásoknak a különösen magas követelményeket támasztó területeken is. A nagy teljesítményű Kärcher Battery Power+ akkumulátorok (36 V) kiváló tisztítási eredményeket biztosítanak, míg a mindössze 57 dB(A) üzemi zajszint lehetővé teszi a használatát még zajérzékeny környezetben is. Kompakt, stabil és könnyen manőverezhető, 10 literes tartállyal rendelkezik, amely hosszabb tisztítási időközöket tesz lehetővé. Az összecsukható hordozófogantyú segíti az ergonomikus szállítást, a réstisztító és a kárpittisztító szívófej pedig mindig kéznél van a gépen. A szállítási terjedelem tartalmaz egy szívótömlőt, antisztatikus könyökdarabot, könnyű, magasságban állítható teleszkópos alumínium szívócsövet, átkapcsolható padlótisztító fejet, parkettatisztító fejet, réstisztító fejet, kárpittisztító fejet, HEPA 14 szűrőt és 10db gyapjú porzsákot. Az akkumulátor és a gyorstöltő külön kapható.