T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
A T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further egy limitált kiadású, fekete akkumulátoros szárazporszívó, amely 45%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült, és exkluzív tartozékokkal rendelkezik: gyapjú porzsákok
A limitált kiadású, fekete színű, T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further akkumulátoros szárazporszívó 45%-ban újrahasznosított műanyagból¹⁾ készült, exkluzív tartozékokkal és 10 db gyapjú porzsákkal érkezik. A porszívó ötvözi a fenntarthatóságot, a robusztusságot, az első osztályú szívóerőt és a lenyűgöző ár-érték arányt. HEPA 14 szűrővel felszerelve megfelel a legmagasabb higiéniai előírásoknak a különösen magas követelményeket támasztó területeken is. A nagy teljesítményű Kärcher Battery Power+ akkumulátorok (36 V) kiváló tisztítási eredményeket biztosítanak, míg a mindössze 57 dB(A) üzemi zajszint lehetővé teszi a használatát még zajérzékeny környezetben is. Kompakt, stabil és könnyen manőverezhető, 10 literes tartállyal rendelkezik, amely hosszabb tisztítási időközöket tesz lehetővé. Az összecsukható hordozófogantyú segíti az ergonomikus szállítást, a réstisztító és a kárpittisztító szívófej pedig mindig kéznél van a gépen. A szállítási terjedelem tartalmaz egy szívótömlőt, antisztatikus könyökdarabot, könnyű, magasságban állítható teleszkópos alumínium szívócsövet, átkapcsolható padlótisztító fejet, parkettatisztító fejet, réstisztító fejet, kárpittisztító fejet, HEPA 14 szűrőt és 10db gyapjú porzsákot. Az akkumulátor és a gyorstöltő külön kapható.
Jellemzők és előnyök
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrőA legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken. Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Eco! módFenntartható a csökkentett energiafogyasztásnak köszönhetően. Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést. Meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.
Fenntarthatósági jellemzők45%-ban újrahasznosított műanyagból készült dizájn¹⁾. Kefe nélküli EC turbina: nagy kopásállóság és hosszú élettartam. Az Eco! mód 42%-kal csökkenti az energiafogyasztást a legmagasabb beállításhoz (normál mód) képest, és a működési zajszintet mindössze 53 dB(A)-ra csökkenti.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
- Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
- Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
- Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Alacsony működési zaj, mindössze 57 dB(A)
- Ideális a zajra érzékeny területeken végzett munkához.
- Csökkentett zajterhelés még éjszaka is.
- Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
- Kompatibilis: minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátor.
- A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
- Az erős akkumulátor gyorsan és egyszerűen cserélhető.
Felhasználóbarát működési koncepció
- 2 nagy gomb: Be/ki kapcsoló és Eco mód.
- Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Alacsony súly
- Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
- Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
A tartozékok széles választéka a szállítási terjedelemben szerepel
- Padlófúvóka, parketta fúvóka, résfej és kárpitfej.
- Kiváló minőségű szűrőkosár és 10 db gyapjú porzsák.
- Állítható magasságú, könnyű, teleszkópos szívócső alumíniumból.
Beépített tartozéktárolás
- Résfúvóka és kárpitfúvóka: a gépfejben tárolva.
- Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tartálytérfogat (l)
|10
|Tartály anyaga
|Műanyag újrahasznosított anyagból
|Zajszint (dB (A))
|57
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|500
|Vákuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 150 (7,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / max. 66 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 22 (6,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Szín
|fekete
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|6,8
|Csomagolási súly (kg)
|10,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|440 x 250 x 355
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
- Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Parkettafej
- Kárpittisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 10 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Motorvédő szűrő
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
- Állandó szűrőkosár: Gyapjú
Felszereltség
- eco!efficiency üzemmód
- Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
- Beépített tartozéktárolás
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
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