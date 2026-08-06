Szárazporszívó T 10/1 Corded
A Kärcher T 10/1 szárazporszívó. Rendkívül csendes, tartós és fenntartható készülék, amely 45%-ban újrahasznosított anyagból készült, és kiváló szívóerőt kínál ergonomikus kialakítással.
A Kärcher T 10/1 szárazporszívó 45%-ban újrahasznosított anyagból készül, így fenntartható választás. Kiváló szívóereje mellett rendkívül csendes, mindössze 52 dB(A) zajszinten működik, ezért nappali takarításra is alkalmas. Kompakt, 10 literes tartállyal rendelkezik, és ergonomikus, összecsukható fogantyú segíti a szállítást. Stabil, jól manőverezhető kialakítását robusztus elemek biztosítják. A résfúvóka beépített tárolóban helyezhető el, HEPA 14 szűrő opcionálisan elérhető.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalomTermelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást.
Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)Tökéletes nappali takarításhoz. Csökkentett zajterhelés még éjszaka is. Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakításErgonomikus szállítás: testhez közel hordható. Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú. Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Hálózati kábel
- Egyszerű és gyors hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is.
- A tisztítási folyamat zökkenőmentesen folytatható.
- Elkerüli vagy csökkenti a szolgáltatási költségeket.
Kézi kábeltárolás
- A tápkábel pillanatok alatt tárolható.
- Időmegtakarítás: a kábel tárolása néhány másodperc alatt.
- A tápkábel nem csavarodik meg, és mindig fel van tekerve.
Alacsony súly
- Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
- Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Felhasználóbarát működési koncepció
- Nagy be-/kikapcsoló gomb.
- Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Extra opcióként rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő rendelhető
- A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken.
- Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Állandó fő szűrőkosár
- Tartós, robusztus és fenntartható.
- Gyapjúból készült.
- Kézzel 30°C-on mosható és újrafelhasználható.
Beépített tartozéktárolás
- A résfúvóka kényelmesen tárolható a gépfejben.
- Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|585
|Tartálytérfogat (l)
|10
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|12
|Zajszint (dB (A))
|52
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|6,6
|Csomagolási súly (kg)
|9,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 505 mm
- Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Gyapjú
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
- Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
- Hálózati kábel: Standard
- Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
- Parkolóállás a padlófejnek
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
- Nappali takarítás
Tartozékok
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