A Kärcher T 10/1 szárazporszívó 45%-ban újrahasznosított anyagból készül, így fenntartható választás. Kiváló szívóereje mellett rendkívül csendes, mindössze 52 dB(A) zajszinten működik, ezért nappali takarításra is alkalmas. Kompakt, 10 literes tartállyal rendelkezik, és ergonomikus, összecsukható fogantyú segíti a szállítást. Stabil, jól manőverezhető kialakítását robusztus elemek biztosítják. A résfúvóka beépített tárolóban helyezhető el, HEPA 14 szűrő opcionálisan elérhető.