Szárazporszívó T 11/1 Classic Adv Re!Plast
A Kärcher T 11/1 Classic Adv Re!Plast szárazporszívó. Robusztus és fenntartható modell, 60%-ban újrahasznosított anyagból, nagy szívóerővel és 12 méteres, csatlakoztatható tápkábellel.
A Kärcher T 11/1 Classic Adv Re!Plast szárazporszívó erős szívóteljesítményével és robusztus kialakításával tűnik ki, miközben 60%-ban újrahasznosított anyagból készül. Csendes, 61 dB(A) működése ideálissá teszi zajérzékeny környezetben is. Kompakt, 11 literes tartályú, mindössze 4 kg súlyú készülék, amely ergonomikus kialakítást kínál. A 12 méteres, cserélhető tápkábel és a praktikus tartozéktárolás növeli a használati kényelmet. Gyapjú szűrőzsákkal szállítjuk.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagbólKevesebb nyersanyag és energia felhasználásával gyártják. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást. Innovatív, masszív és gazdaságos gép hosszú távra tervezve.
Alacsony súlyKönnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Lehetővé teszi a hosszú, fáradtságmentes munkavégzést.
Hálózati kábelKönnyű hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is. A tisztítás megszakítás nélkül folytatható. Nincs szükségtelenül magas szervizköltség.
Alacsony működési zaj, mindössze 61 dB(A)
- Védi a felhasználót munka közben.
- Zajérzékeny területeken és éjszakai használatra.
- Alkalmas arra is, amit az ipar „nappali takarításnak” nevez.
Beépített tartozéktárolás
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
- A padlófúvóka egyszerűen és praktikusan tárolható a porszívón.
Kábelakasztó
- A tápkábel egyszerű tárolása.
- A kábel mindig biztonságosan rögzítve van a szállítás során.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|11
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|12
|Zajszint (dB (A))
|61
|Szín
|fekete
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|4,2
|Csomagolási súly (kg)
|6,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 350 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Gyapjú
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
- Kábelakasztó
- Hálózati kábel: Standard
- Beépített tartozéktárolás
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
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