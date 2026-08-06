A Kärcher T 11/1 Classic Adv Re!Plast szárazporszívó erős szívóteljesítményével és robusztus kialakításával tűnik ki, miközben 60%-ban újrahasznosított anyagból készül. Csendes, 61 dB(A) működése ideálissá teszi zajérzékeny környezetben is. Kompakt, 11 literes tartályú, mindössze 4 kg súlyú készülék, amely ergonomikus kialakítást kínál. A 12 méteres, cserélhető tápkábel és a praktikus tartozéktárolás növeli a használati kényelmet. Gyapjú szűrőzsákkal szállítjuk.