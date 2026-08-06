Szárazporszívó T 11/1 Classic Adv Re!Plast

A Kärcher T 11/1 Classic Adv Re!Plast szárazporszívó. Robusztus és fenntartható modell, 60%-ban újrahasznosított anyagból, nagy szívóerővel és 12 méteres, csatlakoztatható tápkábellel.

A Kärcher T 11/1 Classic Adv Re!Plast szárazporszívó erős szívóteljesítményével és robusztus kialakításával tűnik ki, miközben 60%-ban újrahasznosított anyagból készül. Csendes, 61 dB(A) működése ideálissá teszi zajérzékeny környezetben is. Kompakt, 11 literes tartályú, mindössze 4 kg súlyú készülék, amely ergonomikus kialakítást kínál. A 12 méteres, cserélhető tápkábel és a praktikus tartozéktárolás növeli a használati kényelmet. Gyapjú szűrőzsákkal szállítjuk.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 11/1 Classic Adv Re!Plast: Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagból
Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagból
Kevesebb nyersanyag és energia felhasználásával gyártják. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást. Innovatív, masszív és gazdaságos gép hosszú távra tervezve.
Szárazporszívó T 11/1 Classic Adv Re!Plast: Alacsony súly
Alacsony súly
Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Lehetővé teszi a hosszú, fáradtságmentes munkavégzést.
Szárazporszívó T 11/1 Classic Adv Re!Plast: Hálózati kábel
Hálózati kábel
Könnyű hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is. A tisztítás megszakítás nélkül folytatható. Nincs szükségtelenül magas szervizköltség.
Alacsony működési zaj, mindössze 61 dB(A)
  • Védi a felhasználót munka közben.
  • Zajérzékeny területeken és éjszakai használatra.
  • Alkalmas arra is, amit az ipar „nappali takarításnak” nevez.
Beépített tartozéktárolás
  • A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
  • A padlófúvóka egyszerűen és praktikusan tárolható a porszívón.
Kábelakasztó
  • A tápkábel egyszerű tárolása.
  • A kábel mindig biztonságosan rögzítve van a szállítás során.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 11
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 12
Zajszint (dB (A)) 61
Szín fekete
Súly tartozékok nélkül (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 6,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 385 x 285 x 385

¹⁾ Minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 350 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Gyapjú

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
  • Kábelakasztó
  • Hálózati kábel: Standard
  • Beépített tartozéktárolás
Szárazporszívó T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
  • Szőnyegpadlók
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.