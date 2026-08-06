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Szárazporszívó T 7/1 Classic Adv

A Kärcher T 7/1 Classic Adv szárazporszívó. Ergonomikus kialakítású, kedvező ár-érték arányú készülék, amely erős szívóerőt és könnyen cserélhető, csatlakoztatható tápkábelt kínál.

A Kärcher T 7/1 Classic Adv szárazporszívó csendes, 62 dB(A) működésével és erős szívóerejével ideális különböző felületek tisztítására. Kis súlya és ergonomikus fogantyúja könnyű szállítást biztosít, akár lépcsőkön is. A két fix és két forgó kerék jó manőverezhetőséget garantál, míg az ergonomikus cső kényelmes használatot tesz lehetővé. A 7 literes tartályt ütközőperem védi a sérülésektől. 7,5 méteres, cserélhető tápkábellel és gyapjú szűrőzsákkal rendelkezik.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 7/1 Classic Adv: Alacsony súly
Alacsony súly
Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Lehetővé teszi a hosszú, fáradtságmentes munkavégzést.
Szárazporszívó T 7/1 Classic Adv: Kiemelkedő szívóerő
Kiemelkedő szívóerő
Professzionális minőség. Jó ár/teljesítmény arány.
Szárazporszívó T 7/1 Classic Adv: Hálózati kábel
Hálózati kábel
A tápkábel gyors és egyszerű cseréje, még előzetes ismeretek nélkül is. A tisztítási folyamat megszakítás nélkül folytatható. Nincs szükségtelenül magas szervizköltség.
Kábelakasztó
  • A tápkábel egyszerű tárolása.
  • A kábel biztonságos rögzítése szállítás közben.
Állandó fő szűrőkosár
  • Robusztus gyapjúból készült.
  • Fenntartható: 30°C-on kézzel mosható.
Nagy teherbírású ütköző
  • Védi a bútorokat, a falakat és a gépet a sérülésektől.
Alacsony működési zaj, mindössze 62 dB(A)
  • Kíméletes a felhasználóhoz munka közben.
  • Ideális zajérzékeny területeken és éjszakai munkához.
  • Alkalmas arra is, amit az ipar „nappali takarításnak” nevez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 7
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 62
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 3,5
Csomagolási súly (kg) 5,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 375 x 285 x 310

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 350 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Gyapjú
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Gyapjú

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Kábelakasztó
  • Hálózati kábel: Standard
Szárazporszívó T 7/1 Classic Adv
Alkalmazási területek
  • Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
  • Szőnyegpadlók
Tartozékok
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