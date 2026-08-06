A Kärcher T 7/1 Classic Adv szárazporszívó csendes, 62 dB(A) működésével és erős szívóerejével ideális különböző felületek tisztítására. Kis súlya és ergonomikus fogantyúja könnyű szállítást biztosít, akár lépcsőkön is. A két fix és két forgó kerék jó manőverezhetőséget garantál, míg az ergonomikus cső kényelmes használatot tesz lehetővé. A 7 literes tartályt ütközőperem védi a sérülésektől. 7,5 méteres, cserélhető tápkábellel és gyapjú szűrőzsákkal rendelkezik.