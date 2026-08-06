Szárazporszívó T 7/1 Classic Adv
A Kärcher T 7/1 Classic Adv szárazporszívó. Ergonomikus kialakítású, kedvező ár-érték arányú készülék, amely erős szívóerőt és könnyen cserélhető, csatlakoztatható tápkábelt kínál.
A Kärcher T 7/1 Classic Adv szárazporszívó csendes, 62 dB(A) működésével és erős szívóerejével ideális különböző felületek tisztítására. Kis súlya és ergonomikus fogantyúja könnyű szállítást biztosít, akár lépcsőkön is. A két fix és két forgó kerék jó manőverezhetőséget garantál, míg az ergonomikus cső kényelmes használatot tesz lehetővé. A 7 literes tartályt ütközőperem védi a sérülésektől. 7,5 méteres, cserélhető tápkábellel és gyapjú szűrőzsákkal rendelkezik.
Jellemzők és előnyök
Alacsony súlyKönnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Lehetővé teszi a hosszú, fáradtságmentes munkavégzést.
Kiemelkedő szívóerőProfesszionális minőség. Jó ár/teljesítmény arány.
Hálózati kábelA tápkábel gyors és egyszerű cseréje, még előzetes ismeretek nélkül is. A tisztítási folyamat megszakítás nélkül folytatható. Nincs szükségtelenül magas szervizköltség.
Kábelakasztó
- A tápkábel egyszerű tárolása.
- A kábel biztonságos rögzítése szállítás közben.
Állandó fő szűrőkosár
- Robusztus gyapjúból készült.
- Fenntartható: 30°C-on kézzel mosható.
Nagy teherbírású ütköző
- Védi a bútorokat, a falakat és a gépet a sérülésektől.
Alacsony működési zaj, mindössze 62 dB(A)
- Kíméletes a felhasználóhoz munka közben.
- Ideális zajérzékeny területeken és éjszakai munkához.
- Alkalmas arra is, amit az ipar „nappali takarításnak” nevez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|7
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|62
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|3,5
|Csomagolási súly (kg)
|5,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|375 x 285 x 310
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 350 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Gyapjú
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Gyapjú
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag
- Kábelakasztó
- Hálózati kábel: Standard
Alkalmazási területek
- Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
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