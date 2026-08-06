Seprő-porszívó KM 150/500 R

Teljesen hidraulikus ipari seprőgép, robusztus kivitelezéssel, a legnehezebb munkákhoz, pl. építési anyagokhoz és a fémiparban, öntödékben vagy más létesítményekben, ahol nagy mennyiségű szennyeződés van. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.

Az akkumulátoros KM 150/500 R Bp Pack három hátsókerék meghajtással rendelkezik, működése halk és kibocsátásmentes. A seprőlapát-elvvel a finom hulladék és a durva szennyeződés is biztonságosan felszívható. A szennyeződéstartály automatikusan bezáródik a szállítás során. A hengerkefe automatikusan alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez és szerszámok nélkül, gyorsan kicserélhető. Az áttervezett seprőrendszer csökkenti a kopást és a szakadást. Két vízszintesen beszerelt lapos redős szűrő biztosítja a tiszta levegőt, még nagy mennyiségű por esetén is. A szűrőtisztítás egyetlen gomb megnyomásával elvégezhető, a rendkívül hatékony dupla kaparókéssel. A szűrő könnyen hozzáférhető és szerszámok nélkül kicserélhető. Az alap funkciók kényelmesen kiválaszthatók egyetlen vezérlővel, az EASY Operation koncepciónak köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 150/500 R: Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Lapos redős szűrő 7 m2 szűrőfelülettel Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően
Seprő-porszívó KM 150/500 R: Kényelmes munkavégzés
Kényelmes munkavégzés
Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető. Minden kijelző a látómezőben
Seprő-porszívó KM 150/500 R: Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
Egyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód, Egyszerű hozzáférés a motortérhez a gyors és egyszerű karbantartás érdekében Főseprőhenger és a lapos redős szűrő szerszám nélküli cseréje
Opcionális 4 kerék meghajtás
  • Javítja a mozgást a csúszós felületeken és úttalan utakon.
  • Megnöveli a menetkomfortot és a menetbiztonságot
  • Megvédi a kényes padlót az alacsony felületi nyomás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/kW) 48 / 10
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 12000
Munkaszélesség (mm) 1200
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1500
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1800
Akkumulátorkapacitás (Ah) 700
Akkumulátorfeszültség (V) 48
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Hulladéktartály (l) 500
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 8
Szűrőfelület (m²) 7
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 2690
Súly, üzemkész (kg) 2690
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2439 x 1720 x 2197

A csomag tartalma

  • Kerekek, tömör gumi

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
Seprő-porszívó KM 150/500 R
Seprő-porszívó KM 150/500 R
Seprő-porszívó KM 150/500 R

Videók

Alkalmazási területek
  • Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe
Tartozékok