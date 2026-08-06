Seprő-porszívó KM 150/500 R
Teljesen hidraulikus ipari seprőgép, robusztus kivitelezéssel, a legnehezebb munkákhoz, pl. építési anyagokhoz és a fémiparban, öntödékben vagy más létesítményekben, ahol nagy mennyiségű szennyeződés van. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.
Az akkumulátoros KM 150/500 R Bp Pack három hátsókerék meghajtással rendelkezik, működése halk és kibocsátásmentes. A seprőlapát-elvvel a finom hulladék és a durva szennyeződés is biztonságosan felszívható. A szennyeződéstartály automatikusan bezáródik a szállítás során. A hengerkefe automatikusan alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez és szerszámok nélkül, gyorsan kicserélhető. Az áttervezett seprőrendszer csökkenti a kopást és a szakadást. Két vízszintesen beszerelt lapos redős szűrő biztosítja a tiszta levegőt, még nagy mennyiségű por esetén is. A szűrőtisztítás egyetlen gomb megnyomásával elvégezhető, a rendkívül hatékony dupla kaparókéssel. A szűrő könnyen hozzáférhető és szerszámok nélkül kicserélhető. Az alap funkciók kényelmesen kiválaszthatók egyetlen vezérlővel, az EASY Operation koncepciónak köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.Lapos redős szűrő 7 m2 szűrőfelülettel Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően
Kényelmes munkavégzésMinden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető. Minden kijelző a látómezőben
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jellegEgyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód, Egyszerű hozzáférés a motortérhez a gyors és egyszerű karbantartás érdekében Főseprőhenger és a lapos redős szűrő szerszám nélküli cseréje
Opcionális 4 kerék meghajtás
- Javítja a mozgást a csúszós felületeken és úttalan utakon.
- Megnöveli a menetkomfortot és a menetbiztonságot
- Megvédi a kényes padlót az alacsony felületi nyomás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|48 / 10
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|12000
|Munkaszélesség (mm)
|1200
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1500
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1800
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|700
|Akkumulátorfeszültség (V)
|48
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|500
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|8
|Szűrőfelület (m²)
|7
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|2690
|Súly, üzemkész (kg)
|2690
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
A csomag tartalma
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
Videók
Alkalmazási területek
- Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe