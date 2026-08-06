Seprő-porszívó KM 150/500 R LPG

LPG-gáz üzemű, teljesen hidraulikus ipari seprőgép háromkerekű hátsó meghajtással. Nehéz takarítási feladatok megoldására ideális, például az építőanyag-gyárakban, a fémművekben és az öntödékben, illetve olyan iparágakban is, amelyek jelentős mértékű szennyeződésnek vannak kitéve.

A robusztus, teljesen hidraulikus és LPG-gáz üzemű KM 130/500 R LPG ipari seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas az extrém takarítási feladatok megoldása során, mint például az építőanyag-üzemekben, a fémművekben, az öntödékben, illetve olyan iparágakban is, amelyek jelentős mértékű szennyeződésnek vannak kitéve. Hála a seprőlapát-elvnek, a készülék a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer a minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal, szerszám használata nélkül cserélhető. A szennyeződéstartály szállítás közben automatikusan lezáródik. Két vízszintes lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. A hatékony szűrőtisztítás egy gombnyomással megoldható a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyedén hozzáférhető helyen van és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén könnyedén elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetőek. A ciklonszűrő továbbá megtisztítja a levegőt, mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a készülék élettartamát.

Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
  • Lapos redős szűrő 7 m2 szűrőfelülettel
  • Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően
  • A pormentes seprésért
Kényelmes munkavégzés
  • Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
  • Minden kijelző a látómezőben
  • Opcionális: kabin fűtéssel vagy klímával
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
  • Egyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód,
  • Egyszerű hozzáférés a motortérhez a gyors és egyszerű karbantartás érdekében
  • Főseprőhenger és a lapos redős szűrő szerszám nélküli cseréje
Klasszikus dízelmeghajtású verzió
  • Egyszerű működtetés a fogantyú segítségével.
  • Nagy zsebszűrő 10.5 m²-es szűrőfelülettel.
  • Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
LPG üzemmód
  • Kül- illetve beltéri használathoz
  • Csekély CO₂ kibocsátás
  • Az LPG flakon egyszerű cseréje
Kettős kaparó
  • Hatékony szűrőtisztítás
  • Gombnyomásra működik
Seprőlapát-elv
  • A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
  • Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Lenyűgöző felszerelés (pl. kényelmi fülke, légkondicionálás, fűtés)
  • Második és harmadik oldalkefével kérésre.
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
  • Különösen gondozásszegény
  • Nincs kopás
  • Különösen hosszú élettartamú
Ciklon előszűrő
  • A motorvédő szűrő megnövelt élettartamú
  • Megnövekedett karbantartási idő
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja PB-gáz
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Kubota
Meghajtásteljesítmény (kW) 22
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 18000
Munkaszélesség (mm) 1200
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1500
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1800
Hulladéktartály (l) 500
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 12
Szűrőfelület (m²) 7
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 1317
Súly, üzemkész (kg) 1317
Csomagolási súly (kg) 1317
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2540 x 1720 x 1640

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Seprő-porszívó KM 150/500 R LPG
Seprő-porszívó KM 150/500 R LPG
Seprő-porszívó KM 150/500 R LPG
Alkalmazási területek
  • Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe
Tartozékok