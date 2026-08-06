A robusztus, teljesen hidraulikus és LPG-gáz üzemű KM 130/500 R LPG ipari seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas az extrém takarítási feladatok megoldása során, mint például az építőanyag-üzemekben, a fémművekben, az öntödékben, illetve olyan iparágakban is, amelyek jelentős mértékű szennyeződésnek vannak kitéve. Hála a seprőlapát-elvnek, a készülék a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer a minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal, szerszám használata nélkül cserélhető. A szennyeződéstartály szállítás közben automatikusan lezáródik. Két vízszintes lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. A hatékony szűrőtisztítás egy gombnyomással megoldható a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyedén hozzáférhető helyen van és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén könnyedén elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetőek. A ciklonszűrő továbbá megtisztítja a levegőt, mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a készülék élettartamát.