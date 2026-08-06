Seprő-porszívó KM 150/500 R LPG
LPG-gáz üzemű, teljesen hidraulikus ipari seprőgép háromkerekű hátsó meghajtással. Nehéz takarítási feladatok megoldására ideális, például az építőanyag-gyárakban, a fémművekben és az öntödékben, illetve olyan iparágakban is, amelyek jelentős mértékű szennyeződésnek vannak kitéve.
A robusztus, teljesen hidraulikus és LPG-gáz üzemű KM 130/500 R LPG ipari seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas az extrém takarítási feladatok megoldása során, mint például az építőanyag-üzemekben, a fémművekben, az öntödékben, illetve olyan iparágakban is, amelyek jelentős mértékű szennyeződésnek vannak kitéve. Hála a seprőlapát-elvnek, a készülék a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer a minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal, szerszám használata nélkül cserélhető. A szennyeződéstartály szállítás közben automatikusan lezáródik. Két vízszintes lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. A hatékony szűrőtisztítás egy gombnyomással megoldható a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyedén hozzáférhető helyen van és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén könnyedén elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetőek. A ciklonszűrő továbbá megtisztítja a levegőt, mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a készülék élettartamát.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
- Lapos redős szűrő 7 m2 szűrőfelülettel
- Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően
- A pormentes seprésért
Kényelmes munkavégzés
- Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
- Minden kijelző a látómezőben
- Opcionális: kabin fűtéssel vagy klímával
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
- Egyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód,
- Egyszerű hozzáférés a motortérhez a gyors és egyszerű karbantartás érdekében
- Főseprőhenger és a lapos redős szűrő szerszám nélküli cseréje
Klasszikus dízelmeghajtású verzió
- Egyszerű működtetés a fogantyú segítségével.
- Nagy zsebszűrő 10.5 m²-es szűrőfelülettel.
- Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
LPG üzemmód
- Kül- illetve beltéri használathoz
- Csekély CO₂ kibocsátás
- Az LPG flakon egyszerű cseréje
Kettős kaparó
- Hatékony szűrőtisztítás
- Gombnyomásra működik
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- Lenyűgöző felszerelés (pl. kényelmi fülke, légkondicionálás, fűtés)
- Második és harmadik oldalkefével kérésre.
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
- Különösen gondozásszegény
- Nincs kopás
- Különösen hosszú élettartamú
Ciklon előszűrő
- A motorvédő szűrő megnövelt élettartamú
- Megnövekedett karbantartási idő
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|PB-gáz
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Kubota
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|22
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|18000
|Munkaszélesség (mm)
|1200
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1500
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1800
|Hulladéktartály (l)
|500
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|12
|Szűrőfelület (m²)
|7
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|1317
|Súly, üzemkész (kg)
|1317
|Csomagolási súly (kg)
|1317
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
A csomag tartalma
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Alkalmazási területek
- Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe