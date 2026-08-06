Seprő-porszívó KM 170/600 R D Classic A/C

Kärcher KM 170/600 R D Classic A/C ipari seprőgép. Ez a robusztus, dízelüzemű berendezés a legkeményebb ipari kihívásokra készült, ahol a nagy mennyiségű por és durva szennyeződés mindennapos.

Kärcher KM 170/600 R D Classic A/C ipari seprőgép. Ez a gazdaságos dízelüzemű, kiemelkedő felületi teljesítményre képes berendezés a legnehezebb ipari körülményekre – fémiparra, öntödékre és építkezésekre – lett tervezve. A gép legfőbb technikai előnye a bevált szemétlapát-elv alapján működő seprőrendszer, ahol a seprőhenger automatikusan alkalmazkodik a talaj egyenetlenségeihez, garantálva a tökéletes tisztaságot minden körülmények között. A folyamatos szívóteljesítményről a nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer és az automatikus szűrőtisztítás gondoskodik. A kezelő kényelmét és biztonságát a gyári légkondicionált vezetőfülke, valamint az intuitív, karos vezérlés biztosítja. A karbantartás rendkívül egyszerű: a kefehenger cseréje szerszám nélkül elvégezhető, a hidraulikus magasürítés pedig lehetővé teszi a 600 literes szennyeződéstartály gyors és kényelmes ürítését közvetlenül a konténerekbe.

Jellemzők és előnyök
Hatékony zsebszűrő rendszer
  • Hatékonyan minimalizálja a porképződést söprés közben
  • Szintén elérhető opcionálisan lapos redős szűrőrendszerrel vagy körkörös szűrőrendszerrel
  • Rendkívül hatékony és hosszú élettartamú takarítás
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
  • Intuitív üzemeltetés karhasználattal
  • A fő seprőhenger és a szűrő eszközök használata nélkül kicserélhető
  • A fő alkatrészekhez való könnyű hozzáférés
Komfort fülke légkondicionálóval
  • A kezelő védve van a külső behatásoktól, például a portól és a hőtől.
  • A hőmérséklet egyénileg állítható.
  • Kényelmes tér és könnyű hozzáférés a kezelőszervekhez.
Automatikus szűrőtisztító
  • A rendszeres takarítás meghosszabbítja az élettartamot
  • Lecsökkenti a porképződést még extrém külső körülmények között is
  • Minden elérhető szűrőrendszerrel megbízhatóan működik
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Opcionálisan elérhető: jelzőfények, permetező rendszer vagy második oldalkefe
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Szélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz.
  • Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
  • A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Seprőlapát-elv
  • Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
  • Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
  • Csekély porképződés.
Négy kerékkel rendelkező alváz
  • Javítja a mozgást a csúszós felületeken és úttalan utakon.
  • Megnöveli a menetkomfortot és a menetbiztonságot
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Kubota
Meghajtásteljesítmény (kW) 18,5
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 23800
Munkaszélesség (mm) 1350
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1700
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 2000
Hulladéktartály (l) 600
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 14
Szűrőfelület (m²) 13
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 1906
Súly, üzemkész (kg) 1906
Csomagolási súly (kg) 1906
Méretek (H × Sz × M) (mm) 2742 x 1905 x 2429

A csomag tartalma

  • Zsebszűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Seprő-porszívó KM 170/600 R D Classic A/C
Alkalmazási területek
  • Öntödei, fém- és acélipari, illetve nehézipari használatra
  • Ideális építőipari és nyersanyag feldolgozó üzemekben és építési területeken
  • Fémiparban és gyártósorokon történő alkalmazásra
  • Alkalmas kültéri és rakodási területeken történő használatra
Tartozékok