Kärcher KM 170/600 R D Classic A/C ipari seprőgép. Ez a gazdaságos dízelüzemű, kiemelkedő felületi teljesítményre képes berendezés a legnehezebb ipari körülményekre – fémiparra, öntödékre és építkezésekre – lett tervezve. A gép legfőbb technikai előnye a bevált szemétlapát-elv alapján működő seprőrendszer, ahol a seprőhenger automatikusan alkalmazkodik a talaj egyenetlenségeihez, garantálva a tökéletes tisztaságot minden körülmények között. A folyamatos szívóteljesítményről a nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer és az automatikus szűrőtisztítás gondoskodik. A kezelő kényelmét és biztonságát a gyári légkondicionált vezetőfülke, valamint az intuitív, karos vezérlés biztosítja. A karbantartás rendkívül egyszerű: a kefehenger cseréje szerszám nélkül elvégezhető, a hidraulikus magasürítés pedig lehetővé teszi a 600 literes szennyeződéstartály gyors és kényelmes ürítését közvetlenül a konténerekbe.